Von den Matadoren der regionalen Jazz-Szene bis zu etablierten Weltstars spannt sich der Bogen, Musik für Genießer und Entdecker ist angesagt, Musik zum Träumen, aber auch voller positiver Energie, Musik zwischen Tradition und Moderne. So präsentiert sich der Weidener Jazz-Zirkel im 42. Jahr seines Bestehens.

Juri Smirnov "Fusion X" (Freitag, 17. Februar): Mit alten Bekannten der lokalen Szene startet die neue Konzertsaison. Saxofonist Juri Smironv und Schlagzeuger Thomas Stock sind seit 15 Jahren auch als Dozenten im Weidener Jazzseminar aktiv. Mit ihrem Quartett "Fusion X" vermischen sie ohne Scheuklappen Funk und Jazz, Latin und Rock zu einem musikalischen Cocktail der ganz besonderen Note.Iiro-Rantala-&-Ulf-Wakenius-Duo (Donnerstag, 2. März): Der finnische Pianist Iiro Rantala und der dänische Gitarrist Ulf Wakenius gehören zur ersten Liga der aktuellen Jazzszene. Mit einem Erinnerungsprojekt an den schwedischen Pianisten Esbjörn Svensson standen sie zum ersten Mal in der Berliner Philharmonie gemeinsam auf der Bühne, ihr Duo-Auftritt beim letztjährigen Jazz-Baltica-Festival ist legendär. Rantala ist ein technisch brillanter Pianist, schon mehrmals wurde er beim Echo-Jazz-Award gekürt. Wakenius war langjähriger Begleiter von Oscar Peterson, mit der "Night of Jazz Guitar" gastierte er vor zwei Jahren schon einmal bei Jazz-Zirkel. Das Duo ist auf den großen Festival-Bühnen zu Hause, im intimen Ambiente des Bistrot Paris kann man die Weltstars so hautnah wie sonst wohl nirgends erleben.Nils Wogram "Nostalgia" (Freitag, 7. April): Der Posaunist Nils Wogram wurde bereits mit unzähligen Auszeichnungen und Preisen überhäuft, mancher hält ihn für den legitimen Nachfolger von Albert Mangelsdorff. In seinem "Nostalgia Trio" mit Arno Krijger an der Hammondorgel und Dejan Terzic am Schlagzeug werden Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verschmolzen. Die Kombination von Posaune und Orgel ist in dieser Form einmalig, auch dieses Trio zählte 2016 zu den Highlights des Jazz-Baltica-Festivals."PVC" - Prague-Vienna-Connection (Freitag, 5. Mai): Der tschechische Meisterbassist Frantisek Uhlir gehört zum Tafelsilber des Jazz-Zirkels. Mit den unterschiedlichsten Formation konnte man ihn bereits in Weiden erleben. Sein aktuelles Projekt nennt sich "PVC", was aber nichts mit Kunststoff zu tun hat, sondern die Verbindung von Prag und Wien ausdrücken soll: Zwei Musiker aus Prag und zwei Musikerinnen aus Wien interpretieren Kompositionen aus dem "Great American Songbook" sowie eigene Kompositionen, in höchster Perfektion, versteht sich.Blue-Train-Sextet (Freitag, 12. Mai): Der Wiener Schlagzeuger Joris Dudli integriert immer wieder renommierte Jazzgrößen in seinen Gruppen. Diesmal präsentiert er mit seinem Sextett den Trompeter Jim Rotondi und den Posaunisten Steve Davis. Steve Davis war Mitglied von Art Blakeys "Jazz Messengers", der Bandname "Blue Train" verweist auf John Coltrane und das Label "Blue Note". Hardbop der Spitzenklasse ist angesagt!Blue-Note-Project mit Jam-Session (Freitag, 23. Juni): Der Saxofonist Lothar Kiehl ist ein Aktiv-Faktor der Weidener Szene. Mit seinem "Blue Note Project" ist gerade eine CD erschienen, die er am diesem Abend vorstellt. Anschließend steht die Bühne für eine Jam-Session zur Verfügung. Schlagzeug, Flügel und Soundanlage stehen bereit!Uwe Nitzls Sixpak (Freitag, 14.Juli): Die Formation "Hot Cargo" ist den Weidener Jazzfreunden von vielen Sommerfesten ein Begriff. Mit "Sixpak" hat der Pianist Uwe Nitzl eine neue Gruppe zusammengestellt, wobei der in den Niederlanden geborene Paul Lang-van Lier mit seinem Vibraphon für eine neue Klangfarbe sorgt. Funk, Latin und Fusion sind angesagt, als Vorbild agiert die Gruppe "Weather Report".15. Weidener Jazzseminar Dozentenkonzert (Dienstag,1. August): Vom 31. Juli bis 3.August findet das 15. Weidener Jazzseminar statt. Beim Dozentenkonzert im Foyer der Sparkasse Nord kann man die "Lehrer" gemeinsam erleben. An drei Abenden können sich die Teilnehmer des Seminar im Bistrot Paris bei Sessions dem Publikum stellen. (Informationen zum Jazzseminar unter www.thomasstock.de) Alle Konzerte finden im Bistrot Paris (Schlörplatz, Sebastianstraße 2) jeweils um 20 Uhr statt. Weitere Infos und detailliertes Programm unter: www.jazz-zirkel-weiden.de. ___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, www.nt-ticket.de und an der Abendkasse.