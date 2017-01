(rdo) Mit Pauken, Trompeten und den verspielten Tönen des Marimbaphons stimmte das Neujahrkonzert am Sonntag in St. Josef schwungvoll auf das Jahr 2017 ein. Der Förderkreis für Kirchenmusik hatte dafür das deutschlandweit bekannte Ensemble "Bavarian Brass" gewonnen. Bei einigen Werken handelte es sich um Eigenkompositionen des Leiters Benjamin Sebald. Neben ihm gehören Florian Zeh, Volker Hemedinger, Dominik Thoma und Christoph Günther zum Ensemble. Als Partner an der Eisenbarth-Orgel fungierte Georg Schäffner.

Die Profimusiker begeisterten die vielen Zuhörer im "Dom zu Weiden". Den Auftakt bildete die schwungvolle Eigenkomposition "Pastime with good Company". Der nächste Titel von Johann Sebastian Bach stand Pate für das Konzertprogramm: "Auf schmetternde Töne der munteren Trompeten." Bei "Pomp and Circumstance" von Edward Elgar bewiesen die Musiker eine außergewöhnliche Klangvielfalt und erfüllten mit klaren Trompetenklängen das Kirchenschiff. Leichtigkeit verströmte das "Prélude in Classic Style" von Gordon Young, in der Überarbeitung von Benjamin Sebald.In den Soli "Toccata F-Dur BWV 540" von Bach und dem "Finale aus der Symphonie op. 14" von Louis Vierne rückte die Orgel in den Mittelpunkt. Die berühmte Melodie "Habanera" aus "Carmen" und "Romantica" spielte Christoph Günther am Marimbaphon. Den Schlussakkord setzte "Bavarian Brass" mit dem "Conquest of Paradise/Bolero" von Evangelos Odysseus Papathanassiou/Vangelis, arrangiert von Benjamin Sebald. Bei den Zugaben stimmte die fulminante Eurovisionsmelodie von der Empore die Zuhörer musikalisch auf ein friedliches neues Jahr im vereinten Europa ein.