Dieser Stoff verspricht beste Unterhaltung. Nicht nur, weil es sich dabei in erster Linie um Spitzenstoff handeln dürfte. Schließlich geht es um Dessous. Denn Martha will nach dem Tod ihres Mannes den familieneigenen Tante-Emma-Laden in eine Dessous-Boutique verwandeln. Ganz problemlos dürfte das in dem Stück "Altweiberfrühling", mit dem das Landestheater Oberpfalz am Donnerstag, 2. Februar, in der Regionalbibliothek Premiere feiert, allerdings nicht über die Bühne gehen. Denn Sohn Walter, der Dorfpfarrer, möchte die Räume eigentlich für seine Bibelgruppe nutzen.

Martha selbst ist nach dem Tod ihres Mannes alles andere als lebenslustig. Doch wozu hat man gute Freundinnen? Die stellen fest, dass der Männerchor eine neue Vereinsfahne braucht. Das wäre doch genau die richtige Aufgabe für die ehemalige Schneiderin Martha. Die erinnert sich beim gemeinsamen Stoffeinkauf in der Großstadt wieder an ihren Jugendtraum: Damals wollte sie eine Dessous-Boutique in Paris eröffnen. Doch warum sollte sich selbst entworfene Spitzenwäsche nicht auch in ihrem Heimatort gut verkaufen?Wie die Geschichte endet, erfahren die Zuschauer bei zwölf Aufführungen des LTO in Weiden und dem Landkreis Neustadt. Termine sind am 2./4./10./11./16./17./18./23. und 24. Februar jeweils um 20 Uhr in der Regionalbibliothek, am 20./21. Juli, um 20 Uhr in der Burgruine Schlossberg (Waldeck) und am 22. Juli, um 20 Uhr, im Schloss Burgtreswitz in Moosbach.