"Ihr wart im letzten Jahr perfekt." Lob aus berufenem Munde hörten die Sängerinnen und Sänger des Weidener Kammerchors von Chorleiter Peter Pollinger. Bei der Jahreshauptversammlung im Maria-Seltmann-Haus fügte er an: "Es gibt nichts zu kritisieren." Gleichzeitig kündigte er eine Neuauflage der "Nachtwanderung" im Dienst- und Handelsleistungszentrum Zur Drehscheibe an.Für dieses Konzert der anderen Art habe das Zentrum erneut grünes Licht signalisiert, sagte er. Der Veranstaltungsort sei also in trockenen Tüchern. Allerdings werde "der Selbstläufer" auf keinen Fall "Nachtwanderung III" heißen. Man werde sich ein neues Motto einfallen lassen. Denn diesmal werde sich alles um Lateinamerika drehen. Für November sei zudem ein Kirchenkonzert geplant.Auf großen Anklang stieß die Aussicht, beim Coburger Mitsingkonzert mitzuwirken. Genaue Anweisungen seien allerdings noch einzuholen. Einladen werde der Fränkische Sängerbund. "Ich finde, das ist eine gute Sache", erklärte Pollinger, der das Konzept auch auf Weiden übertragen möchte. "Jeder, der singen möchte, kann kommen." Pollinger: "Die Aufgabe unseres Chores wäre dann, alle zusammenzuhalten. Auch eine Band wäre da." Allerdings sei das Vorhaben noch nicht ausgegoren. "Aber interessant ist es doch."Das für Juli geplante Konzert in der Bushalle Wies müsse auf 2018 verschoben werden, da sich die Bauarbeiten entgegen der Planungen noch bis Ende August hinziehen würden. "Ersatz ist aber schon gefunden." Ein dickes Kompliment ging an die neue Vorstandschaft. "Ich spüre viel Frauenpower", sagte Pollinger. "Sie ist engagiert in allen Belangen."Defizite gebe es nur bei der Nachwuchsgewinnung. "Ich stehe zu meinem Wort: Jedes Mitglied, das ein neues Mitglied anwirbt, das uns wenigstens zwei Monate die Stange hält, bekommt eine Flasche Wein oder einen Blumenstrauß."Derzeit habe der Verein 53 aktive Mitglieder, davon 15 Männer und 38 Frauen. Hinzu kämen 30 Förderer, erklärte Vorsitzende Marianne Rüb. "Mit unserem Repertoire sind wir ein Aushängeschild für die Stadt Weiden geworden", sagte sie. "Das Jahr 2016 war ein Jahr der Veränderungen, weil Gerhard Huber nach 20 Jahren den Vorsitz abgegeben hat." Im vergangenen Jahr habe der Kammerchor vier größere Konzerte gegeben. Gleich im Januar das Weihnachtskonzert in Pleystein. Anfang Juni habe der Chor den Komponisten Max Reger anlässlich seines 100. Todestages geehrt. "Es fanden einen Abend lang Veranstaltungen statt."Beim 41. Nordgautag in Neumarkt gastierten die Weidener zusammen mit der Regensburger Bläserphilharmonie im Reitstadel. Gefordert worden seien Lieder Oberpfälzer Komponisten. "Leicht war das nicht. Auch nicht, dass wir unsere anspruchsvolle Chorliteratur vor maximal 40 Zuhörern sangen." Highlight der Saison sei die "Nachtwanderung II" gewesen mit leidenschaftlichen und gefühlvollen Werken. "Wenn es nach mir ginge, würden wir diesen besonderen Ort zur Dauereinrichtung belegen." Das Jahr beschlossen habe man mit der Benefizgala "Adventslicht". Spenden seien gerngesehen, unterstrich Marianne Rüb. "Weil die öffentlichen Gelder nicht mehr locker sitzen und große Firmen auch nicht mehr so großzügig spenden." Mit der Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes für 25 Jahre Singen in Chören wurde Anja Wallisch ausgezeichnet.Grünen-Stadtrat Veit Wagner ("habe im Chor von St. Michael als Tenor die Johannespassion mitgesungen") bezeichnete den Kammerchor als "Edelstein". FDP-Kollege Reinhold Wildenauer nannte die Arbeit einfach perfekt und wundervoll. "Der Chor ist gigantisch." Er sei breit aufgestellt und könne auch junge Leute begeistern.