Seit 17 Jahren war Gerda Gillitzer Mitglied im Oberpfälzer Kunstverein und Trägerin der goldenen Ehrennadel. Engagiert beteiligte sie sich an den Aktivitäten und Ausstellungen des OKV. Auch im Kunstverein Weiden zählte sie zu den Mitgliedern und dem Internationalen Keramik-Museum war sie als begeisterte Besucherin verbunden. Sie war bekannt für ihre Energie und ihren Tatendrang, ein leidenschaftlicher Mensch mit Wiener Blut in den Adern und engagiert in vielen Initiativen ihres Wahl-Heimatortes. Auch die grenzüberschreitende Kulturarbeit lag ihr am Herzen. Ihren Mann Josef Gillitzer unterstützte sie bei zahlreichen Unternehmungen des Pleysteiner Touristikvereins und war bekannt als Reiseführerin bei Kulturfahrten nach Tschechien. Noch bis zuletzt arbeitete sie in ihrem Atelier, plante Ausstellungen und kam ihren zahlreichen sozialen Aufgaben nach. Aufgeben und Klagen war ihre Sache nicht, doch ihrer schweren Krankheit musste sie sich zuletzt beugen. Gerda Gillitzer hinterlässt ihren Ehemann, zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Der Oberpfälzer Kunstverein trauert um eine lebensfrohe, liebenswerte Künstlerin und sein aktives Mitglied.