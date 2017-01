Rothenstadt. Eine musikalische Zeitreise in zwei völlig verschiedenen Stilen erlebte das Publikum an zwei Abenden im Rockmusikclub "Salute". Doch so unterschiedlich die beiden Auftritte von "Old Ham" und "Sleepless" auch waren - beide begeisterten die Zuhörer.

Doch der Reihe nach: Alte Schinken aufs Ohr gab es zunächst in der vollen Kneipe. "Old Ham" spielten sich querbeet durch die meist ältere Musiklandschaft. 2005 trat das damalige Trio erstmals öffentlich auf, heute musizieren Tino Schneider, Johannes Beugler, Uli Scheuerer, Robert Mages und Kristina Kölbl zu fünft. Ein durchgehend eigener Stil ist nicht zu verheimlichen - schuld daran ist die geradezu kindliche Freude am Arrangieren. Da darf es gerne auch mal fünfstimmig sein. Egal ob "Mustang Sally" von Wilson Picket, "Radar Love" von Golden Earing oder "Roxanne" von Police - jedem der Klassiker verpassten "Old Ham" einen eigenen Charakter, mit jeder Menge Spaß.Den hatten tags darauf im rappelvollen "Salute"-Saal auch "Sleepless" und ihr Publikum. Denn erst nach einigen Zugaben durfte die Band von der Bühne. Mit "Sleepless" war eine Gruppe zu Gast, die in erster Linie nicht auf kommerzielle "Rock-Pop-Schmalz-Musik" ausgerichtet ist, sondern die Attribute "Heavy Metal & Rock Music" zu Recht trägt. Mit Songs von "AC/DC" bis "Metallica" deckten sie ein breites Spektrum ab.Die nach langer Schlummerphase 2013 neu erweckte Band ließ im "Salute" die Zeiten der gepflegten Rockmusik aufleben. Dabei legten die Jungs um Frontmann Markus Enderlein, Robert Wittmann (Bass), Matthias Kaiser, Thorsten Arnold (Gitarre) und Harald Bosch (Drums) einen herzerfrischenden Gig hin.