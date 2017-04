500 Zuhörer feiern Ostern im Jugendzentrum. Der Verein "Das Sündikat" organisiert "Ei! Ei! Ei! - Die Ostersause" zum vierten Mal mit international bekannten Musikern.

Electro und Weltmusik

Schon dem Titel der Feier ist zu entnehmen, dass es sich bei "Ei! Ei! Ei! - Die Ostersause" um eine eher spontane Idee handelte, als der Weidener Kulturverein "Das Sündikat" 2014 zum ersten Mal am Ostersonntag ins JuZ geladen hatte. Heuer durften die Besucher sich auf die vierte Ausgabe der Party freuen, deren Ziel es ist, Generationen und Geschmäcker zu einen.Wie im vergangenen Jahr konnte der Verein bereits im Vorfeld verkünden: Die Veranstaltung ist ausverkauft. Lediglich 50 Resttickets waren an der Abendkasse verfügbar, welche nach wenigen Minuten ebenfalls vergriffen waren. Dies mache es möglich, dass der Verein, der sich der Stärkung der örtlichen Kulturszene verschrieben hat, seinem Publikum eine gute Auswahl an Künstlern und DJs bieten könne. Neben lokalen Musikern wie dem Amberger DJ Plan B holte der Verein mit Naftali Soundsystem und dem Hauptact Schlachthofbronx Künstler nach Weiden, die sonst in den Clubs der Großstädte Deutschlands unterwegs sind.Vor allem das Münchener Duo Schlachthofbronx, die eine Mischung aus elektronischer und Weltmusik spielen, präsentierten dem Publikum eine Musikwelt abseits der Norm. Der Zuhörer erkannte Einflüsse von Reggae über Hip-Hop bis hin zu klassischen Techno-Anleihen. Ihre Stücke ergänzten die Männer mit Elementen lateinamerikanischer Musik wie Kuduro, Baile Funk und Cumbia.So verrückt wie sich dies liest, klang es auch. Die beiden Musiker hatten schon auf vielen großen Festivals in Deutschland gespielt und waren bereits durch alle Kontinente getourt. Sie tourten schon durch Nordamerika und Afrika. Lob gab es für die Tonanlage, die die Mitglieder vom "Sündikat" aufgebaut hatten. Sie sei qualitativ abseits allem, was Mitorganisator Franz Hermann bisher bei Veranstaltungen dieser Art im Einsatz hatte, sagte er. "Diese Musik erfordert tatsächlich viel Arbeit bei der Vorbereitung der Technik, was mittlerweile beim 'Sündikat' mit viel Akribie und Einsatz umgesetzt wird", erläuterte Hermann. Was mit zum Erfolg dieser Party-Reihe beitrage, sei der ehrenamtliche Einsatz aller Vereinsmitglieder, vieler freiwilliger Helfer und vor allem die Unterstützung vonseiten des Stadtjugendrings und dem Team des Jugendzentrums, die "Ei! Ei! Ei!" und die Veranstaltung "Ho! Ho! Ho!" an Weihnachten möglich machen, berichteten die Organisatoren.Eins hatten beide Partys diesmal gemein: Kalte Temperaturen draußen, wohlige Wärme und eine lebendige Partykultur im JuZ.