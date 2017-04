Seit rund 28 Jahren zählt Patrick Lindner zu den Top-Stars der deutschsprachigen Musikszene. 1989, beim "Grand Prix der Volksmusik", nahm seine große musikalische Karriere den Anfang. Im Sturm eroberte er das Publikum und avancierte zum Publikumsliebling im deutschsprachigen Raum. Aus dem Sänger Patrick Lindner wurde der "Entertainer". Er deckt fast alle Genres der musikalischen Unterhaltung ab. Bei ihm sind die Grenzen zwischen "Schlager" und "volkstümlicher Musik" fließend. Am Samstag, 13. Mai, gastiert Patrick Lindner um 19.30 Uhr in der Max Reger Halle in Weiden. Mit dabei sind auch die "Stimmen der Berge". Im Jahre 2014 formierte sich diese Gruppe, die aus drei Tenören, einem Bass und einem Bariton besteht. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Wer kostenlos dabei sein will, schreibt bis Montag, 24. April, 12 Uhr, eine E-Mail (Betreff: Lindner) an freikarten@oberpfalzmedien.de - Name und Adresse nicht vergessen. Oberpfalz-Medien verlost zehn Einzeltickets - wobei der Platz daneben für einen Nachkauf reserviert ist. Bild: hfz