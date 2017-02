Als Helmut Schuller mit einer schweren Diagnose konfrontiert wird, fasst er den Entschluss, sein Leben zu ändern. Statt für Tabletten oder operative Eingriffe entscheidet er sich dafür, seine Ernährungsweise radikal umzustellen und verordnet sich tägliche Bewegung mit dem Fahrrad. Nach Jahren der Ungewissheit steht für ihn fest, was die Schulmediziner für unmöglich hielten: Anhand seiner Lebensphilosophie "Ernährung, Bewegung, Glaube" hat sich der Patient selbst geheilt. Während der Zeit seiner Krankheit ist auch der Wunsch gereift, im Heiligen Jahr 2010 eine Reise auf dem Jakobsweg zu unternehmen. Voller Energie und neuer Lebenskraft pilgert der 67-Jährige schließlich mit dem Fahrrad von Weiden nach Santiago de Compostela und Fisterra, bis ans "Ende der Welt". Mit seiner Multivisionsshow am Freitag, 3. März , in der Max-Reger-Halle in Weiden erzählt er seine Geschichte. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es uf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: Helmut Schuller