Vaclav Havel nannte Premysl Pitter einst "ein Beispiel für Humanismus und Toleranz". In einer Neuauflage "Unter dem Rad der Geschichte" hat Sabine Dittrich die Biographie Pitters neu überarbeitet. Es hätte keinen besseren Rahmen als das Literarische Café der Ackermann-Gemeinde geben können, um die Lebensgeschichte dieser großen Persönlichkeit der deutsch-tschechischen Geschichte des 20. Jahrhunderts eingehend vorzustellen. Schließlich stand Pitter zu Lebzeiten in engem Kontakt mit Vertretern der Ackermann-Gemeinde.

Geprägt durch die schweren Kriegserfahrungen im Ersten Weltkrieg wurde Pitter zum Pazifisten und Verteidiger der Menschenrechte. Im Prager Arbeiterviertel gründete er das Milic-Haus, eine "Bildungseinrichtung" für arme und vernachlässigte Kinder. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Olga Fierz setzte er sich während des Zweiten Weltkriegs für die Rettung jüdischer Kinder ein. Nach dem Krieg errichteten sie in einigen Schlössern in der Umgebung von Prag Erholungsheime sowohl für jüdische Kinder, die aus den Konzentrationslagern zurückkehrten, als auch für deutsche Kinder, die sie aus tschechischen Internierungslagern retteten.Die Autorin Sabine Dittrich hat sich nicht nur auf die Neubearbeitung der Biografie Pitters beschränkt. In ihrem neuen Roman "Tage der Wahrheit" und "Aktion Schlösser" setzt sie Pitter ein Denkmal, indem sie sein Eintreten für Humanität und Toleranz unabhängig von der Herkunft in die Gegenwart überträgt.Martin, der neue Pfarrer, plant ein Projekt für Flüchtlingsfamilien aus dem Irak. Damit will er gleichzeitig das Pfarrhaus und Annes Kindergarten, der kurz vor der Schließung steht, beleben. Das Projekt löst große Anfeindungen aus. Zu allem Überfluss bittet der Großvater der jungen Kindergärtnerin, ihn zu einem "Familientreffen" nach Prag zu begleiten. Hier erfährt Anne, dass Premysl Pitter einst dem Großvater das Leben rettete. Zurück von der Reise muss Anne sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht.Die Vergangenheit wirkt in die Gegenwart nach, Humanität und Toleranz sind zeitlose Haltungen und Überzeugungen, die in jeder Generation und Zeit neu gelebt werden müssen, so eine Botschaft des Romans. Gerade deshalb braucht es glaubwürdige Vorbilder wie Premysl Pitter, sagte Harald Krämer für die beiden Mitveranstalter, die Volkshochschule und die Katholische Erwachsenenbildung. Er dankte Sabine Dittrich für den eindrucksvollen Lesenachmittag und wünschte ihr viele Buchvorstellungen in Deutschland und Tschechien. Eine der nächsten Lesungen wird Sabine Dittrich ins mährische Brünn führen. Dort wird sie erstmals vor Schülern auftreten.