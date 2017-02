Auf der Toilette kommt Martin Luther die Erleuchtung. So jedenfalls witzeln Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach in ihrem Theaterstück "Play Luther". Zu 500 Jahre Reformation entstauben die beiden Schauspieler am Dienstag im Evangelischen Vereinshaus das Leben und Werk des Kirchen-Revolutionärs. Ihr Ziel: junge Menschen ansprechen. Mit elektronischer Musik, bei der die Kirchenlieder an Songs der Neuen Deutschen Welle erinnern. Und mit Komik. "Herr, erleichtere mir den Darm, hilf mir zu einem friedlichen Stuhlgang", betet Ullrich. Dann kommt Luther die Eingebung: Die Lehre der katholischen Kirche sei falsch. "Die Verstopfung ist vergangen." Die knapp 500 Mädels und Jungs im Saal kichern.

Das Stück ist auf ein junges Publikum zugeschnitten. Das Duo, das den Reformator im Wechsel spielt, spaßt: "Heute würde Luther seine 95 Thesen bei Facebook veröffentlichen." Er sei der erste Medienstar gewesen. Andersherum sei Edward Snowden ein "moderner Luther". Susanne Götte vom evangelisch-lutherischen Dekanat Weiden, das das Duo engagiert hat, erklärt: "Wir wollen die Reformation den Menschen nahe bringen, die nicht jeden Sonntag in der Kirche sitzen." Und sie ist zufrieden: "Da war Dynamik drin."