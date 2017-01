Klar, dass Oberbürgermeister und Frau auch im Publikum standen und sich das Familientreffen nicht entgehen lassen wollten. Bereits im Vorfeld hatte Maria ihren Großneffen als "sympathischen Kerl" beschrieben. Die Mutter stammte aus Südafrika, der Vater - heute auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs - aus Bayern. Prince Damien ist studierter Songwriter, arbeitet als Sänger und Musikproduzent. Der heute 26-Jährige wirkte bereits 2015 in einer englischen Castingshow mit, wo er es bis in die Hauptrunde schaffte. Steigbügelhalter für den Erfolg war Dieter Bohlen , mit dem der Künstler das Album "Glücksmomente" aufnahm, das auf Platz drei der deutschen Albumcharts einstieg.Als Vorgruppe in Weiden spielten Norman und Paul von der Partyband "Highline" ein Akustikset. Als dann Andrea Marie von den "Partyteufeln" den Prinzen ankündigte, kannte die Begeisterung - vor allem bei den kleinen Besuchern - im Saal kein Halten mehr. Das Publikum zwischen 6 und 40 Jahren feierte den Sänger mit Gekreische. Zu verdanken war der Event Daniel Vampa und seiner "db-production".Die ersten Fans standen bereits um 11 Uhr vor dem Vereinshaus, um später einen guten Platz vor der Bühne zu ergattern. Prince Damien startete sein Konzert mit "Süßes Ding", brachte dann "Alles brennt" und "Auf uns". Zum ersten Mal auf der Bühne: Damiens Freund Edi, der eine Akustiknummer präsentierte. Natürlich mussten die Fans bis zum Schluss ausharren, um "Glücksmomente" zu erfahren. Was sich lohnte. Denn der Prinz lud hinterher alle zur Autogrammstunde ein. Bis nach Mitternacht kritzelte er seinen Namen nicht nur auf Autogrammkarten und stand für Selfies zur Verfügung.