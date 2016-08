Bei den Weidener Komödiens laufen die Vorbereitungen für die sechste Theatersaison. Bereits seit Juni proben die Theaterleute fleißig in der Waldgaststätte Strehl. Mit "Zwei schrecklich nette Familien", einem Lustspiel in drei Akten aus der Feder von Jürgen Schuster, wollen die Komödianten mal wieder aus dem Rahmen fallen - und ihre Zuschauer so richtig zum Lachen bringen. Premiere ist am 22. Oktober. Weitere zwölf Aufführungen sind geplant. Wann der Vorverkauf beginnt, wollen die Komödiens demnächst bekanntgeben. Bild: uz