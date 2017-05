Selbst im Ghetto Theresienstadt spielten die Juden Fußball. So trat das Team Kleiderkammer gegen die Mannschaft Elektriker an. Mit dieser "eher deprimierenden Episode" machte Professor Dr. Michael Brenner deutlich, welch hohen Stellenwert der Sport im Judentum des 20. Jahrhunderts hatte.

Der aus Weiden stammende Lehrstuhlinhaber für Jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München referierte am Sonntag im Kulturzentrum Hans Bauer zum Thema "Von Hakoah Wien bis zum FC Bayern: Juden im europäischen Sport zwischen den Weltkriegen". "Bei der Frage, wie hat die jüdische Bevölkerung gelebt, kommt man an dem Thema Sport nicht vorbei", erklärte der Historiker. Denn auch Alltagsgeschichten seien ein wichtiges Kulturgut.Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten jüdischen Sportvereine. Verantwortlich sei der in dieser Zeit aufkommende Zionismus gewesen, "der das damals populäre Bild vom blassen, intellektuellen Juden verändern wollte". Statt "Kopfsport" war "Körperertüchtigung" angesagt. So wurde die 1909 gegründete Wiener Hakoah zum Inbegriff des "sportlichen Juden". Aus ihren Reihen gingen zahlreiche Spitzensportler hervor. Zudem gewann der mit Abstand wichtigste jüdische Sportverein 1925 die österreichische Fußballmeisterschaft. "Hoppauf, Herr Jud!" sollen antisemitische Fußballfans beim Endspiel gerufen haben.Dass jüdische Sportler auch in deutschen Vereinen große Spuren hinterlassen haben, veranschaulichte Brenner am Beispiel prominenter Funktionäre und Kicker des FC Bayern. Auch während der Zeit von Flucht, Exil und Verfolgung sei die Sportbegeisterung nicht verschwunden. "In Shanghai gründeten jüdische Emigranten eine Fußball-Liga."Dass man Leid durch Sport kompensieren könne, zeige sich auch in den Nachkriegsjahren. "Nach der Befreiung aus den Konzentrationslagern gründeten die wenigen Überlebenden zahlreiche Sportvereine, um den Anschein der Normalität des Vorkriegslebens wiederherzustellen."