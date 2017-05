Von Louis Reitz

Solistische Funktion

Unter die Haut

Weiden. Auf der Bühne im Bistrot Paris zwei ältere Herren aus Prag und zwei junge Damen aus Wien: Die "Prague-Vienna-Connection" oder kürzer das "PVC-Quartett". Den Anfang macht am Freitag das Trio mit Irina Pavlovic (Klavier), Frantisek Uhlir (Kontrabass) und Jaromir Helesic (Schlagzeug). "I remember You" heißt das erste Stück aus dem "Great American Songbook", und wir erinnern uns daran, dass Frantisek Uhlir seit 1981 zu den Konstanten beim Jazz-Zirkel gehört. Er führt die Reihe der "Prager Schule" mit Jiri Mraz und Miroslav Vitous fort und fasziniert durch sein melodiöses, virtuoses und geschmackvolles Spiel.Wie schon bei Oscar Pettiford und Ron Carter befreit sich der Bass von seiner Rolle als Begleitinstrument und übernimmt solistische Funktionen. In den hohen Lagen ähnelt der Klang dem Cello und man ist fasziniert, mit welcher Geschwindigkeit und Präzision die Finger über die Saiten gleiten. Dabei stehen bei Uhlir immer Melodien und ihre Ausgestaltung im Mittelpunkt, die Technik wird nie zum Selbstzweck.Drummer Jaromir Helesic ist ein alter Weggefährte von Uhlir und hat in all den Jahren einen eigenen Stil entwickelt, der optimal mit dem Gruppenkonzept harmoniert. Unaufdringlich und dezent setzt er Akzente, schafft Stimmungen und sorgt für das swingende Element. Er setzt Besen und Stöcke wirksam ein und sein filigranes Spiel auf Trommeln und Becken unterstützt Melodien und Themen optimal. Seine Zwischenspiele sind kleine Meisterwerke, spannend und wirksam wie das Salz in der Suppe.Seit einem Jahr spielt Irina Pavlovic in der Gruppe. Die junge Pianistin stammt aus Serbien und studiert in Wien bei Oliver Kent, der auch selbst beim nächsten Jazz-Zirkel-Konzert am Flügel sitzen wird. Sie meistert mit Bravour die schwierige Aufgabe, mit diesen eingespielten Profis gemeinsam zu musizieren. Bei Fats Wallers Klassiker "Honeysuckle Rose" überzeugt sie durch eine solide Stride-Piano Einleitung.Im Mittelpunkt des Geschehens steht neben dem Meisterbassisten aus Prag auch Sängerin Dorothea Jaburek. Ihre dunkle, ausdrucksstarke Stimme erinnert an Anita O'Day oder auch Sheila Jordan. Bei Balladen überzeugt sich durch spannungsgeladene Interpretation und Gefühl für dynamische Abläufe. Faszinierend auch ihr Scatgesang bei den schnellen Nummern. Frantisek Uhlirs eigene Komposition "Bossa Cosa" gewinnt durch Jabureks Stimme neue Dimensionen wenn das Thema von Bass und Stimme unisono dargeboten wird. Betont lässig und durchsichtig erklingen Kompositionen von A. C. Jobim oder Sergio Mendes und die "One Note Samba" wird durch ein Rhythmusgeflecht eingeleitet, bei dem Uhlir den Korpus seines Instruments perkussiv einsetzt und die Sängerin mit Rasseln und Shaker in brasilianische Gefilde entführt.Charlie Parkers hektische Bebop-Komposition "Confirmation", mit einem Text von Eddie Jefferson, beginnt als rasendes Duo von Stimme und Bass und "Song for my Father" aus der Feder von Horace Silver zeigt, dass die Stimme auch soulig und bluesig klingen kann. Bei "Girl Talk" sorgen Pausen und Solopassagen für Spannung und Dynamik und Irina Pavlovic kann sich hier solistisch so richtig austoben.Mit dem Klassiker "Route 66" kommt noch einmal Dorothea Jabureks Talent in Sachen "Rhythm & Blues" zur Geltung und mit einem entspannt swingenden Stück von Jobim klingt ein abwechslungsreicher und stimmungsvoller Abend aus. Das Publikum ist begeistert!