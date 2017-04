Frantisek Uhlir, der Meisterbassist aus Prag, zählt zu den vielseitigsten und interessantesten Musikern der europäischen Szene. Mit seiner aktuellen Gruppe "PVC" zeigt er eine weitere Facette seiner Kunst. Das hat aber nichts mit Plastik zu tun.

Die Initialen "PVC" stehen für "Prague-Vienna-Connection". Sängerin Dorothea Jaburek und Pianistin Irina Pavlovic leben in Wien, Frantisek Uhlir und Schlagzeuger Joromir Helesik kommen aus Prag. Seit sechs Jahren tritt das Quartett in Jazzclubs und bei internationalen Festivals auf, ihre Premiere beim Jazz-Zirkel-Weiden ist am Freitag, 5.Mai (20 Uhr), im Bistrot Paris. Im Interview erzählt Frantisek Uhlir von seinem besonderen Verhältnis zu Bayern und der Stadt Weiden.Frantisek Uhlir: Mein Vater und mein Großvater waren Musiker. Mein Vater unterrichtete Klavier und Blasinstrumente an der Musikschule. In den 50er Jahren leitete er eine BigBand, die Swing spielte.Man kann sagen, ich habe die Musik von der Wiege aus erfahren.Im Alter von sieben Jahren fing ich mit dem Klavier an, mit 13 habe ich, wie mein Vater, Posaune gespielt. Dann wollte mich mein Vater am Konservatorium in Brünn anmelden, aber der Professor meinte, die Posaune wäre nicht das richtige Instrument für mich. So begann ich den Kontrabass zu spielen und nahm Unterricht.. Mit 15 begann ich das Studium am Konservatorium.Während meines Studiums habe ich nachts immer Rundfunk gehört, damals gab es das Programm "Voice of America". In einer Sendung habe ich das Trio von Bill Evans mit Scott LaFaro gehört. Für mich war das wie ein Gott, so wollte ich auch spielen. Als ich nach Prag zum Militär kam, lernte ich Emil Viklicky kennen. Ich spielte im Sinfonieorchester, er in einer Big-Band und in der Freizeit haben wir zusammen musiziert und auch bei verschiedenen Festivals in Tschechien gespielt. Bei einem Festival bekam ich einen Preis als bester Solist. In der Jury saß Karel Velebny, der uns später als junge Talente in seine Band nahm. Er war der Vater des tschechischen Jazz. Seine Band war ein Labor, in dem viele bedeutende Musiker spielten.Freiheit und Improvisation. Man muss innerhalb einer Sekunde entscheiden und Neues gestalten. Es ist spontane Musik.Selbstverständlich alle großen Bassisten wie Ray Brown, Paul Chambers, Ron Carter, Scott laFaro und natürlich auch die großen tschechischen Bassisten Miroslav Vitous und Jiri Mraz. Man muss die Wurzeln kennen, natürlich auch Pianisten wie Keith Jarrett, Chick Corea und Oscar Peterson. All das gehört zum großen Schatz dieser Musik.1974 fuhren wir mit dem Emil-Viklicky-lTrio zu einem Festival nach Spanien. Wir haben damals auch beim Festival in der Balver Höhle gespielt und standen nach Gary Burton auf der Bühne. Beim Jazzfestival in Bratislava 1977 habe ich auch Ulli Knod, den Schlagzeuger aus Weiden, kennengelernt. Mit ihm spielte ich später zusammen mit Karel Velebny einige Konzerte in der Oberpfalz. Wir hatten gute Kontakte nach Nürnberg und spielten oft beim Ost-West-Festival. Das hat uns sehr geholfen. Damals war es nicht leicht, in den Westen zu reisen, oft bekamen wir unser Visum erst in letzter Minute vor dem Konzert und es gab kaum Autobahnen. Heute ist das alles leichter.Natürlich das erste Konzert mit Laco Deczi und den beiden amerikanischen Gästen. Das war unser erster Kontakt zu Amerika, der Heimat des Jazz. Und mit Karel Velebny war es immer interessant zu spielen. Auch das Trio mit Alfred Hertrich war eine wichtige Gelegenheit, neue Leute und andere Musik kennenzulernen.Ich war jung verheiratet und hatte eine kleine Tochter, deshalb entschied ich mich, in Prag zu bleiben. Die Familie war mir wichtiger.Das PVC-Quartett ist nun schon fast sieben Jahre zusammen. Einmal spielten mit unserem Trio in Wien, und bei einer Jam-Session lernte ich die Sängerin Dorothea Jaburek und die Pianistin Julia Siedl kennen. Wir spielten zusammen einige Konzerte, und es funktionierte. Nun geben wir 20 bis 30 Konzerte im Jahr. Seit einem Jahr sitzt allerdings Irina Pavlovic am Klavier. Sie ist eine junge Pianistin aus Serbien und studiert in Wien.Wir spielen überwiegend Standards aus dem "American Songbook", daneben einige Kompositionen von mir, aber auch etwas Latin und Blues.