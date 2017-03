Ein bisschen melancholisch, ein bisschen sehnsuchtsvoll und immer mit viel Gefühl: Was die Leipziger Band "Yosai" um Simon Schorndanner, Steffi Narr, Noah Punkt und Clemens Litschko musikalisch auf die Bühne bringt, lässt niemanden kalt.

Am Mittwoch, 22. März, gastieren "Yosai" auf Einladung des Kultopf e. V. mit ihrem hörenswerten Indierock-Country-Jazz-Mix im Capitol in Sulzbach-Rosenberg. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf erhältlich bei der Buchhandlung Volkert (Tel. 09661/812373), bei NT-Ticket oder an der Abendkasse.Auch in Weiden treten "Rainer von Vielen" auf. Sie sind mit ihrem neuem Album "Überall Chaos" (Motor Music) zu hören. Bei ihrer Releasetour spielt die Band am Freitag, 24. März (21 Uhr), im Salute. Die vier Jugendfreunde aus dem Allgäu sind alle Jahrgang 1977 und inzwischen unausgeschlafene Familienväter. Nenn' es Zen-Metal, Teufels-Pop, Breitband-Minimalismus oder LoFi-Glam - "Rainer von Vielen" machen Bastard-Pop. Und den tragen sie seit rund zehn Jahren in die Welt: vom Hamburger Hafenklang zum Oberammergauer Heimatsound, vom Theater Basel zum Wiener Protestsong-Contest, von der Tatort-Vertonung zum Fusion-Festival. Während andere Bands sich in keine Schublade stecken lassen wollen, sind sie gerne die Kommode. Karten gibt es an der Abendkasse.