Menschlich, ohne erhöhende Heiligenverehrung, sondern als spannende Persönlichkeit bringt das Ensemble "Eure Formation" Luther am Dienstag, 21. Februar, auf die Bühne im Evangelischen Vereinshaus. Die 500 Jahre alten Lieder des Reformators kombinieren sie mit E-Piano und E-Schlagzeug neu, die Texte sind original und gewinnen durch die musikalische Interpretation an aktueller Dringlichkeit. "Play Luther" bringt zum Reformationsjubiläum eine unterhaltsame Geschichtsstunde mit Querbezügen zur Gegenwart und einem Nachhall zum Nachdenken. Die Schauspieler Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach zeichnen in 90 Minuten ein vielschichtiges Bild Martin Luthers. Spielerisch und häufig mit Augenzwinkern stellen sie Momente aus dem Leben des Reformators vor. Das Bühnenbild besteht aus Dreiecken, die zu einem kuppelartigen Gebilde als Symbol für Luthers Glaubenswelt zusammenwachsen. Am Vormittag sind zwei Schülervorstellungen geplant. Karten für die um 19.30 Uhr beginnende Abendvorstellung gibt es bei den NT-Ticket-Verkaufsstellen und auf nt-ticket.de. Bild: hfz