"Leningrader Abend" und "Rehragout" - passt das zusammen? Sehr gut, beweist ein Begegnungsabend in den Vereinsräumen von "Neue Zeiten".

(hcz) Ein "musikalisches Treffen Oberpfälzer Musikanten mit der russischen Gruppe Kalinka" hatten Rosa Seifert und Vorsitzender Arkadij Voloshin angekündigt. Gut 70 Gäste erlebten einen schönen Abend mit Auftritten der Folkloregruppe "Kalinka" und echter Oberpfälzer Volksmusik, geboten von Theo Helgert und Karl-Heinz Deisinger."Jedes Jahr, das wir hier in der Stadt Weiden erleben, bringt neue Erfahrungen", sagte Seifert. Die russischsprachige Gesellschaft entwickele sich nicht parallel, sondern zusammen mit der Weidener Gesellschaft. Der Abend solle ein weiterer Baustein zur kulturellen Integration sein. "Musik verbindet", stellte Voloshin fest. Die "Wanderung durch russisches und Oberpfälzer Liedgut" bot viele neue Erkenntnisse und beste Unterhaltung.Deisinger und Helgert spielten zünftig auf. Neben Liedern der Volksmusiklegende "Fuchs'n-Paul" ("Du bist so fern von mir") und echter Wirtshausmusik boten sie bekannte Gassenhauer wie das "Rehragout" oder den "Kleinen Floh". Diese Art von Volksmusik gelte es zu erhalten. Deswegen liege sie ihnen besonders am Herzen, erklärten Deisinger und Helgert.Die siebenköpfige Folkloregruppe "Kalinka" mit Mitgliedern aus Kasachstan Russland und der Ukraine begeisterte mit Liedern, die den Gästen die "russische Seele" näherbrachten. Dazu gab es Erklärungen zur Entstehung und Geschichte.Stadträtin Gabi Laurich stellte fest, dass das Zusammenleben der Kulturen vor Ort funktioniere. Der Abend zählte zu den Projekten des Programms "Demokratie leben". Serviert wurden Spezialitäten aus der Heimat der "Neue Zeiten"-Mitglieder.