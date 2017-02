Die 60er Jahre erleben am Rosenmontag, 27. Februar , im Evangelischen Vereinshaus in Weiden eine Renaissance. Um 20 Uhr beginnt dort die "60's Revival Party". Die Musik liefern die Bands "Back Beat", und "Rock-Connection", die abwechselnd die besten Songs der 60er, aber auch der 50er und 70er Jahre spielen. Getanzt wird bis in die frühen Morgenstunden hinein. Gefragt - aber kein Muss - sind Outfits der 60er und 70er Jahre, wie Minikleider, Plateau-Schuhe, Schlaghosen und schmale Lederkrawatten. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz