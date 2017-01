„Rhythm of the dance“ begeisterte in der Max Reger-Halle mit Tanz und Musik

Traditionelle Musik, Stepptanz, grüne Landschaften und beeindruckende Steilküsten - wer an Irland denkt, hat in der Regel auch diese Assoziationen. Einiges davon bekommen die Besucher am Dienstag in der Max-Reger-Halle bei "Rhythm of the dance" serviert.

Tradition und Moderne

Feurige Tanzduelle

Bei den Naturerlebnissen müssen die Besucher mit Bildern auf der Großleinwand Vorlieb nehmen. Etwa 400 Zuschauer erleben eine faszinierende und in sich schlüssige Reise zu den irischen Traditionen und zum Geist Irlands von heute. Es sind zum Teil atemberaubend flinke Füße, die an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Traditionelle irische Musik - mal melancholisch-verträumt, mal beschwingt - umrahmt die Tanzeinlagen. Das Geschehen auf der Bühne ist eingebunden in eine Rahmenhandlung: Sie beginnt am jungsteinzeitlichen Hügelgrab Newgrange, das eines der vielen Naturwunder Irlands darstellt.Die Tänzer strömen auf die Bühne und erwarten den Sonnenaufgang, sie bilden eine Einheit - und somit im übertragenen Sinne das irische Volk. Hier beginnt die Reise durch zahlreiche Ortschaften und Regionen des Landes. Immer wieder wechseln die Protagonisten im "fliegenden Wechsel" die Kostüme - und damit auch ihre Bühnen-Stimmung. Die musikalische Reise wird in traditionellen Gewändern unternommen und reicht bis hin zu modernen Kostümen der Gegenwart. Konstanten des Abends sind allerdings das rhythmische Klacken der Steppschuhe sowie kunstvolle und komplexe Choreografien. Besonders stimmungsvolle Momente schaffen die fünf Instrumentalisten: Sie ziehen das Publikum mit ihren abwechslungsreichen Auftritten spürbar in den Bann - und bekommen dafür auch jede Menge Applaus. Mal gefühlvoll, mal ekstatisch spielen sie auf und bringen ihre traditionellen wie auch modernen Lieder an die Zuhörer.Da sind Musiker auf der Bühne, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Und die dem Publikum eindrucksvoll vor Augen führen, was man alles mit der urkeltischen Rahmentrommel "Bodhran" oder den dudelsackähnlichen "Uilleann Pipes" musikalisch anstellen kann. Beides sind Instrumente, die auch solistisch eine Halle begeistern können. Dass die Fünfer-Combo an manchen Stellen desAbends aus der "Konserve" unterstützt wird - geschenkt. Auch die drei Gesangssolisten des Abends - zwei Herren, eine Dame - können überzeugen - mit ihren temperamentvollen Gesängen genauso wie mit den balladesken Klängen, die im Publikum jeweils auf große Begeisterung treffen. Im Programmheft des Abends kann viel nachgelesen werden, allerdings hat es auch einen deutlichen Schwachpunkt: Gerne würde man nämlich auch wissen, wie die Akteure heißen. Dazu findet sich sehr wenig in der Broschüre.Auf der Bühne gibt es immer wieder Tanzduelle - feurig, leidenschaftlich und donnernd auf der einen Seite, aber auch elegant und grazil. Tänzerinnen und Tänzer ergänzen sich perfekt. Das Publikum lässt sich von der Energie der Tanzshow infizieren, spart nicht mit Jubelschreien. Irland ist in Weiden definitiv angekommen.