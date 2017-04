Ein spanisches Streichquartett von Weltgeltung ist das Cuarteto Casals. 1997 wurde es in Madrid gegründet. Seit der Auszeichnung mit jeweils ersten Preisen ist das Quartett regelmäßig in den größten Konzertsälen der Welt zu Gast. Jetzt spielt es beim Förderkreis für Kammermusik.

Saisonfinale bei den "Meisterkonzerten": Am Freitag, 5. Mai um 20 Uhr ist das Cuarteto Casals zu Gast in der Max-Reger-Halle mit Mozart KV 458, Brahms op. 67 und dem 3. Quartett von Bartók. Jedes der vier Quartettmitglieder - Abel Tomàs Realp und Vera Martínez Mehner (Violine), Jonathan Brown (Viola) und Arnau Tomas (Violoncello) - hat eine Professur an der Escola Superior de Musica de Catalunya inne und alle sind ebenfalls Gastprofessoren an der Musikhochschule Köln. Die Kulturredaktion sprach mit dem Bratschisten Jonathan Brown.Jonathan Brown: Wir haben mit klassischen Instrumenten, Darmsaiten und deren niedrigerem Stegdruck experimentiert, mit barocken, klassischen und modernen Bögen. Auf eine bestimmte Epoche spezialisiert wie das Quartett Chiaroscuro sind wir aber nicht. Beim Auftritt zwischen historischen Instrumenten mit tieferer Stimmung und modernen zu wechseln sehen wir nicht als optimale Lösung.Sehr gut bewährt sich je nach Literatur ein Wechsel zwischen frühklassischen und modernen Tourte-Bögen. Mit den älteren Bögen können wir bei Mozart wunderbar sprechen und zeichnen, mit den anderen bei Brahms singen und Klangflächen malen. Bei Stücken bis Beethovens op. 18 (1800) spielt Abel Tomàs die erste Geige, ab da Vera Martinez die Primaria.Spanien hatte keine bedeutende Tradition des Quartettspiels. Wir sehen einen Vorteil darin, dass wir Werke von Grund auf, ohne Vorprägung durch eine übermächtige Tradition erarbeitet haben. Spieltechnisch kommen wir aus der "Russischen Schule", wir studierten aber mit Kollegen wie dem Hagen-, Alban-Berg- und LaSalle-Quartett. Womöglich spielen wir mit mehr "deutscher Gründlichkeit" als manches mitteleuropäische Quartett (lacht)!Brahms verneigt sich hier vor dem Kollegen Mozart. Er wählte die gleiche Tonart, verwendet ähnliche Dreiklangsmotive mit Assoziationen zum Thema "Jagd". Auch seine kompositorische Arbeit ist auf höchstem Niveau mit eigenständigen Ideen wie dem Prinzip der "entwickelnden Variation" im Finale plus der abschließenden Erinnerung an die vorangegangenen Sätze.Es hinterließ unübersehbare, zum Beispiel in den Quartetten der beiden Györgys: Kurtág und Ligeti. Letzterer sagte: "Ich spreche die Sprache Bartóks, Bartók die von Beethoven", das bezieht sich auf die dichte Verknüpfung der Motive und Themen.