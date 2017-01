Eigentlich endete der ADAC-Ball ja in der Nacht zum Sonntag. In den sozialen Netzwerken war er aber auch nach dem folgenden Sonnenaufgang längst noch nicht vorüber. Die Besucher teilten weiter munter ihre Eindrücke und stellten Bilder online. Einmütiges Urteil: Toll war er wieder, der Ball. Und vom Stargast der Sause, Patrick Lindner, waren sowieso alle begeistert. Ja, so müsste man singen können. Auch wenn der Schlagersänger überwiegend Coversongs brachte.

Er hat in der Max-Reger-Halle ihre Lieder gesungen am Samstagabend: von Udo Jürgens, Rex Gildo, Peter Alexander. Aber auch einen Ausflug nach Italien und in den Böhmerwald hat er unternommen. "Die Erwartungen wurden übertroffen", jubelte ADAC-Chef Karlheinz Ach kurz vor Mitternacht, als auch noch die Kreativabteilung der Windischenbacher Narrhalla ihren Gala-Auftritt "König der Löwen" präsentierte. Ein Mix aus Anmut, Akrobatik und Perfektion.Es war herrlich, zur "Kleinen Kneipe" abzutanzen. Auf der Bühne: Lindner mit jugendlichem Charme. Auf der Tanzfläche: die Narrhalla-Truppe, die zu seiner Musik in einer Polonaise durch die Halle zog. Vor dem Podest: schunkelnde Ballbesucher. Im Klartext: Der Schlagersänger hatte leichtes Spiel mit den Weidenern. "Im Mai komme ich wieder", sagte er. Vor Lindners Auftritt hatte das Prinzenpaar Sonja I. und Tobias I. eine Flut an Orden verliehen. Einer ging an den Vorsitzenden des ADAC-Nordbayern, Herbert Behlert, ein anderer an den zweiten Vorsitzenden des ADAC-Clubs von Annaberg-Buchholz, Thomas Kronstein. Im Foyer konnten sündhaft teure Luxuslimousinen bestaunt werden. Auf dem gebohnerten Tanzparkett drehten sich derweil die Leute auch zur Musik der Showband Matthias Witt.Bei aller Zufriedenheit betonte Ach, dass der Weidener einer von nur noch zwei ADAC-Bällen deutschlandweit sei. Allein aus den Eintrittsgeldern hätte sich auch die hiesige Veranstaltung nicht mehr finanzieren lassen. Möglich sei sie nur, weil die Weidener Autohändler als Sponsoren bereitstünden. Gleichzeitig versprach Ach: "Wir machen weiter." Denn: "Weiden braucht diesen Ball."