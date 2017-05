"Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu ,Heimat, Deine schönsten Lieder!" So kommt es aus dem Off. Und dann kommt er: Patrick Lindner, der Strahlemann im hellblauen Anzug. Heuer sei er schon mal auf dieser Bühne gestanden, erzählt er gleich zu Beginn der Show. "Beim ADAC-Ball." Und dann legt er los mit "Dann kamst Du". Das Publikum ist begeistert. Es gibt gleich mal Blumen aus der ersten Reihe für den Star aus München.

Drei Stunden lang verzaubert er am Samstagabend die Besucher in der Max-Reger-Halle. Ihm zur Seite steht ein Quintett aus ehemaligen Regensburger Domspatzen: "Die Stimmen der Berge", die ihren A-capella-Gesang professionell beherrschen. "Singen macht glücklich": den Auftaktsong der fünf Sänger befördert Patrick Lindner zum Motto des Abends. Die Künstler nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Vieles ist bekannt und zum Mitsingen gedacht: "Kufsteinlied", "Wenn die Sonne erwacht in den Bergen", "Im Frühtau zu Berge" oder "La Montanara".Diese Stimmen wissen, mit welchen musikalischen Themen sie ihre Zuhörer fesseln konnten. Der Abend ist ein ständiger Wechsel zwischen den munteren Regensburgern und dem nicht minder aufgeweckten Schlagerstar aus Oberbayern. "In Bayern sind wir eher selten unterwegs", erzählt er den Oberpfälzern. Vornehmlich bereise man die neuen Bundesländer, aber auch Tschechien. Vor der Pause singt Patrick Lindner Lieder, die mitten aus dem Leben gegriffen sind. "Gefühl ist eine Achterbahn", "Mit dir ist jede Stunde ein Geschenk", "Seelenfeuer", ein Hit-Medley und "Adio Amore".In der Pause können sich die Besucher mit Fanartikeln eindecken, CDs oder Patrick Lindners Kochbuch kaufen und Autogramme ergattern. Den zweiten Teil eröffnet wieder Lindner mit einem Song. Dann gibt er das Podium frei für "Die Stimmen der Berge" und ihre musikalische Reise ins schöne Italien. Die schnuppern aber auch "Berliner Luft" und haben zwischen "Rauschenden Birken" ihr "Herz in Heidelberg verloren". Die Show wirkt brav, aber sympathisch. Mit einem weiteren Hit-Feuerwerk Lindners und einem gemeinsamen Auftritten aller Mitwirkenden geht's ins große Finale. Höhepunkt: "Sierra Madre" - und ein Riesenbeifall.