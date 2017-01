Schweinskopf al dente? Mr. Pigster am Spieß? Oder sollte es a bisserl mehr sein? Mit Horror-Freddy und Zombie-Fratze? Am Freitagabend ist das "Gruselkabinett" im "Parapluie" endlich komplett.

(uz) Bevor "Andrusch", die Weidener Death-Metal-Band, auf die "Live Stage" ging, starrten drei aufgespießte Typen die Menge an. Lange bevor die Musik der Gruppe durch das Haus dröhnte. Mr. Pigster, Freddy, Zombie: Drei Protagonisten einer musikalischen Story aus der Feder der Band. Zuvor schmetterten "Slaves of Ferdinand" aus Regenstauf und die "James Butterfly Collection" aus München harte Bretter von der Bühne. Organisiert wurde das "Lets Riot on 6" von Tom Würth. Drei Bands in Folge, die die Gehörgänge malträtierten. Ferdinands Geknechtete aus dem Regental brachten einen eher gefühlvollen Rock, der in harte Erlebnisse verwandelt wurde.Aber mit einem knallenden Sound, der Mäuse aus den Löchern lockte. Ohne einmal vom Gas zu gehen, gab das experimentierfreudige Dreamteam alles, was es hatte. Viel Härte und Metal. Hinterher flatterten die Schmetterlinge aus der Isarmetropole mit ihrem Alternative-Metal, traten den Beweis an, wie es ist mit Vollbeats und Gegröle echte Kracher zu setzen und Spaß dabei zu haben.Die Band setzte auf ihre individuellen Stärken und gab einen mördermäßigen Alternativ-Hardcore ab, harte Gitarrenriffs, Motorsägenstimme und - wie die anderen - eine selbst geschriebene Setlist. Die Bude war rappelvoll. Man spürte förmlich, wie die Jungs ihre Ideen bereits beim Songwriting ausprobiert haben.Zu guter Letzt enterten "Andrusch" mit ihrem Horror-Trio die Bühne. Selber Kunstblut-gezeichnet, rissen die Musiker ihre Fans mit groovigen Riffs dahin. Dazu wummerten brutale Vocals fast wahre Geschichten, wie "Naked Grandpa at the Kindergarten" oder "Alienpig". Ihr Gig: Ein Mix aus Fiktion, Faszination und Realität.