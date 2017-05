Ein anmutendes Farbenmeer, kehlige Männerstimmen - so ist es in den Vereinigten Arabischen Emiraten tatsächlich, erzählt Simon Biallowons. Wie in "1001 Nacht". Biallowons berichtete auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung über seine Zeit mit Paul Hinder. Der wird auch "Bischof von Arabien" genannt, das dortige Gesicht der Katholiken, eine Stimme der Vernunft. Zusammen mit ihm hat Biallowons das Buch "Als Bischof in Arabien" geschrieben.

Jugendanteil extrem hoch

Religionen: Dialog krankt

In Maria Waldrast stellte der Journalist, aktuell Programmleiter von Religion/Spiritualität beim Herder-Verlag, Paul Hinder vor: Ursprünglich war der für ganz Arabien zuständig, seit 2011 untersteht ihm das immer noch riesige Vikariat im südlichen Arabien. Dabei sei die Lage in den Emiraten nochmals eine ganz andere als in Saudi-Arabien. Ein wachsender Ausländeranteil von über 85 Prozent, überwiegend Arbeitsmigranten, verändere in den Emiraten permanent die Gesellschaft.Vierzig Gottesdienste pro Wochenende in 15 Sprachen mit teils 2000 Besuchern in der Bischofskirche von Abu Dhabi zeugen, dass die Kirche dort Heimat biete. Der Schweizer Kapuziner Paul Hinder wollte nie Bischof werden. Aber wenn, dann "lieber in Abu Dhabi als irgendwo in Europa". Die Kirche dort sei ihm auch selbst zur Heimat geworden. Sehr stark werde sie vom Engagement der Laien getragen, die dadurch ein hohes Maß an Wertschätzung erfahren. Der Jugendanteil sei extrem hoch - und ganz im Sinne von Papst Franziskus - als "Feldlazaret" gefragt. Die Kirche müsse sich verwunden lassen vom Leid der Menschen, sich um deren Wunden kümmern.Ein Wort, das Biallowons wütend machen kann, ist "Flüchtlings-Welle". Jesus selbst werde im Matthäus-Evangelium als Flüchtling gekennzeichnet, das ganze Christentum sei eine Migrationsgeschichte, die Exoduserzählung eine der wenigen unverzichtbaren Lesungen im wichtigsten Gottesdienst des Jahres, der Osternacht. Hilfeleistung sei eigentlich alternativlos.Zudem sei Hinder auch diplomatisch gefordert. Hier komme seine Außenseiterrolle als Europäer gelegen, sagt der ehemalige Vatikan-Korrespondent. Biallowons sprach auch das islamkritische Zitat Papst Benedikts in der "Regensburger Rede" vor zehn Jahren an: Er nannte es eine "glückliche Schuld". Denn dadurch seien auch in muslimischen Ländern viele interreligiöse Gesprächsforen entstanden. Zugleich kranke der Dialog, weil Unwissenheit und Intoleranz auf beiden Seiten oftmals sehr groß seien. "Warum nimmt man nicht einfach den Sohn des Papstes als Nachfolger", fragte ein Forummitglieds.Entscheidend aber sei ein gewisses Maß an "religiöser Musikalität". Mit Hinder teilt Biallowons die Meinung, dass diese in Europa häufig einer interessenlosen Gleichgültigkeit gewichen ist. Und eine solche sei ein "Helfershelfer des Fanatismus". Abschließend erinnerte der Referent an die viel beachtete Rede der jordanischen Königin Rania in Abu Dhabi, die den arabischen Staaten eine Mitschuld am Erfolg der Terrormiliz IS gibt, wenn sie sich von ihr ihre arabische Identität kidnappen lassen. Denn niemand solle zulassen, dass die arabisch-islamische Geschichte von Fanatisten erzählt werde.