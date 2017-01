Die temperamentvolle Prinzessin von Bayern verliebt sich Hals über Kopf in zwei Männer: Den österreichischen Kaiser Franz Joseph und den ungarischen Revolutionär Graf Andrássy. Das Musical "Sissi" erzählt von Liebe, Macht und Leidenschaft.

Gespür für Emotionen

Detailverliebte Kostüme

Er nannte sie zärtlich Sissi, sie ihn liebevoll Franzl. So kennen wir die beiden aus den drei Ernst-Marischka-Filmen aus den Fünfziger Jahren mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen. Kaiserin Elisabeth, die wunderschöne und temperamentvolle Prinzessin aus Bayern, die schwer unter dem Wiener Hofzeremoniell leidet. Er, der auf Etikette bedachte österreichische Kaiser unter der Fuchtel seiner strengen Mutter Sophie.Schon das Nachkriegspublikum saß begeistert im Kino. Heute gibt es kein Weihnachten ohne die "Sissi"-Trilogie im Bunt-Fernsehen. Historisch weichgespült. Aber immer wieder Quotenmacher. Die Deutschen lieben die Romanze. Das echte Leben war allerdings anders. Das wird eben verdrängt. Was aus dem Märchen nicht deutlich wird: Sissi war unglücklich. Und der schmucke Kaiser löste 1914 mit der Kriegserklärung an Serbien den Bündnisfall aus, der zum Ersten Weltkrieg führte.Klar, dass sich das "Sissi"-Musical am Sonntagabend in der Max-Reger-Halle lieber an den ersten Teil der Kinofilme kettet, als an die Realität. Es geht um "Liebe, Macht & Leidenschaft". Autor Jean Müller und Regisseur Claus Frankl beweisen mit ihrer klischeehaften Umsetzung des Stoffes beinahe ebenso viel Gespür für Emotionen, wie der große Marischka vor über 60 Jahren. Eine tiefere Interpretation: Auch hier Fehlanzeige. Leider wecken die Kompositionen von George Amade über weite Strecken eher den Eindruck, in einer angestaubten Operette zu sitzen, als in einem spritzigen Musical. Mal abgesehen von der bezaubernden Sandra Leitner als Sissi und Julia Raich, die deren etwas neidisch dargestellte Schwester Nene spielt. Es wird viel gesungen und großer Wert auf die österreichische Musik des 19. Jahrhunderts gelegt.Die Kulissen sind reichlich mit Patina überzogen, aber tauglich wie auch die Bilderzuspielungen im Hintergrund. Die K-und-k-Monarchie lässt grüßen. Sissi, die charakterliche Außenseiterin im kaiserlichen Palast. Hin- und hergerissen zwischen zwei Männern. Aber für Tränen der Ergriffenheit bleibt dennoch wenig Platz, weil hierfür einfach der Zugang fehlt.Sehr früh verbündet sich in der Geschichte die Noch-Prinzessin bereits in Possenhofen mit dem ungarischen Revolutionär Graf Andrássy (Martin Mulders). Das Techtelmechtel wird besonders in einer Traumsequenz deutlich, in der sich der Ungar mit dem Kaiser Franz Joseph (gespielt von Stefan Konrad) wegen Sissi duellieren will.500 Besucher bestaunen die detailverliebten Kostüme, den Schmuck und Schnickschnack. Auch die tollen Haardesigns des österreichischen Hochadels. Im Eingangsbereich machen großflächige Sissi-Porträts Lust auf das, was kommen soll. Einige Requisiten stammen sogar aus dem Wiener Hofmöbeldepot.In dem Stück geht es um die Liebesromanze zwischen Sissi und Franz Joseph, die Hochzeit in Wien und Sissis Probleme mit ihrer Tante Sophie, die in der Flucht der Kaiserin nach Possenhofen gipfelt. Das Finale ist die Krönung des Kaiserpaares in der Budapester Matthiaskirche.