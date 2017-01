Die ungarischen Streicher des "Kodály Quartett" gastieren am Freitag, 10. Februar , ab 20 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Erklingen wird zunächst Mozarts Streichquartett D-Dur, KV 499, ein Einzelwerk, das in der zeitlichen Umgebung des Figaro komponiert wurde, dessen Leichtigkeit man auch in diesem Werk hört: ein elegantes, tänzerisch beschwingtes Allegro, ein harmonisch raffiniertes Menuett, ein Adagio mit feinen Umspielungen und als Höhepunkt ein humorvolles, delikat gearbeitetes Allegro-Finale. Der ungarische Komponist deutscher Schule Ernst von Dohnányi hat besonders in seiner frühen Schaffensphase edle Kammermusikwerke unter dem Einfluss von Johannes Brahms geschrieben, Werke, die aber eine ganz individuelle Handschrift erkennen lassen. Sein 2. Streichquartett (Des-Dur, op. 15) ist gekennzeichnet durch satten Klang und polyphone Satzweise. Dvoráks Streichquartett in Es-Dur, op. 51, das "Slawische", besticht durch Melodienreichtum: der Kopfsatz klangvoll lyrisch, der zweite Satz eine teils elegische, teils schmissig-tänzerische "Dumka", eine Romanze als driitter und als Finalsatz ein Allegro assai. Karten für das Konzert gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Kodály