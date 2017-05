Trinken ja, saufen nein. "Es geht nicht darum, den Alkohol generell zu verteufeln. Sondern eher darum, eine Reflektion anzuregen." Und dafür ist das Theaterprojekt zur Suchtprävention im Jugendzentrum prädestiniert.

(uz) Das jedenfalls sagte Theresa Sowa, Sozialpädagogin im Jugendzentrum (Juz). "Uns geht's darum, den Leuten zu vermitteln, wie viel sie sich selber und anderen zumuten können."Mit der Thematik beschäftigte sich ein Konsortium aus der Nürnberger Agentur "Kunstdünger", dem Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Bayern, der Max-Reger-Mittelschule und dem Suchtarbeitskreis Weiden/Neustadt. Theatergruppen der Max-Reger-Mittelschule hatten insgesamt sechs Kurzgeschichten auf mehreren Bühnen einstudiert. Damit warfen sie Schlaglichter auf den Umgang mit Alkohol.Eine lustige Party, die Betäubung von Liebeskummer, das Trichter- und Komatrinken. Die Zuschauer diskutierten nach jeder Szene über das Gesehene. Moderiert hat die Veranstaltung Regisseur und Theaterpädagoge Francoise Drozk. Es gab keine Sitzplätze. Vielmehr bewegte sich das Publikum im Raum und durfte mit roten und gelben Karten selbst mit entscheiden, wann nach seinem Empfinden der Alkoholbogen überspannt war.Für den Suchtarbeitskreis, der sich aus Experten zusammensetzt, die in ihrem beruflichen Umfeld mit Sucht und Süchtigen zu tun haben, sprach zweiter Vorsitzender Matthias Warken. Karl-Heinz Badenberg war als Leiter der Max-Reger-Schule, welche auch die Theater-AG stellte, vor Ort. Es gab Vorstellungen für Schulklassen und für die Öffentlichkeit."Wenn es dir schlecht geht und du deshalb Alkohol trinkst, fühlst du dich danach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch schlechter", erklärte Drozk. Alkohol sei eine emotionale Lupe, die Probleme bündle. "Wie blöd muss man also sein, Alkohol zu trinken, wenn man schlecht drauf ist." Als gebürtiger Brasilianer habe er immer Ananassaft auf Partys dabei. "Ich mach mich doch nicht davon abhängig, was mir der Gastgeber anbietet." Drozk: "Natürlich schließe ich nicht aus, dass ich Wein trinke, wenn ich zum Essen eingeladen werde. Was ich meine, ist eine Tanzparty." Ananassaft sei ein tolles Getränk.Im Theater schaukelte sich der Alkoholpegel immer weiter nach oben. Im ersten Stück wurde nur genippt. Dann gab es erste Ausfälle. Am Schluss wurde regelrecht gesoffen und abgefüllt. So traf die Aufführung das Thema, nämlich das Trinkverhalten zwischen Kultur und totalem Komasaufen zu beleuchten.