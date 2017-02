Noch sind es wohl noch Monate bis zum nächsten Urlaub, aber nehmen wir einmal gleich alles zu befürchtende Negative vorweg: Enttäuschungen, Verwechslungen, Stress und die hellste aller Aufregungen. In der Komödie "Ausgerechnet Mallorca" passiert's: Drei Urlauber, die Maier oder Meyer oder Meier heißen, bringen das Chaos auf die Insel und ins Etablissement.

Der chaotische Hotelangestellte Pedro Rodriguez schafft Ordnung, die zu noch größerer Verwirrung führt. Und das empfehlen die Theatergastspiele Fürth: "Holen Sie schnell noch einmal tief Luft, denn diese turbulente und rasante Komödie wird Sie vor Vergnügen außer Atem halten." Am Dienstag, 14. Februar, zeigen die Akteure Rhon Diels (aktuell in der Daily Soap "Alles was zählt" auf RTL zu sehen), Erika Skrotzki, Judith Hildebrandt, Thomas Rohmer und Oliver Clemens "Ausgerechnet Mallorca" um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf NT-Ticket sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz/Andreas Bassimir