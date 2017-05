Sie kommen zwar aus Stumm im Zillertal. Aber Leisetreten ist ihr Ding nicht. Im Gegenteil. Schon das Logo der "Ursprung Buam" erinnert ein wenig an AC/DC. Ein lachendes Teufelchen mit Hörnern am Kopf.

Sicher, ein Angus Young wird Martin Brugger nie werden. Der fährt ein ganz anderes Brett. Aber was Martin neben seiner Gitarre aus der Fiedel holt, das sticht die Volksmusik-Fans genauso in den Hintern, wie Angus Youngs Gitarren-Riffs die Hardrocker.Am Sonntagabend heizen sie das Vereinshaus an. Die beiden gelernten Juristenbrüder Martin und Andreas Brugger und ihr Cousin, der Waffenschmied Manfred Höllwarth. Alle drei hatten den gleichen Musiklehrer, der ihnen das Geigen-, Harfen- und Kontrabassspielen beibrachte: den Brugger-Opa. Alle haben ihren Riesenspaß an der Volksmusik. Die Musiker, weil sie im Saal ihr treues Publikum haben. Und die Konzertbesucher, weil sie ihre Idole mit Applaus, Kult-Ratschen und Holzrasseln anfeuern dürfen. "Bleib halt a bisserl nu do", heißt eine Nummer. Viel zu früh gebracht. Weil zu diesem Zeitpunkt noch keiner ans Heimgehen denkt. Die Fans sind schließlich bis aus Österreich angereist. Und da gibt man nicht nach einer Stunde auf. Die "Buam" - sie haben 25 Jahre Bühnenerfahrung - wissen ihr Publikum zu nehmen. Anstatt auf brave Stuhlreihen werden die Gäste auf Bierzelt-Garnituren gesetzt. Es gibt also riesige Tische zum Zuprosten.Vor acht Jahren wurden sie beinahe schon mal zum Teufel gejagt, wegen rassistischer und sexistischer Vorwürfe durch Österreichs damalige Familienministerin. Aber die "Ursprung Buam" distanzierten sich davon und machten weiter. Wie es scheint, nimmt ihnen das im Vereinshaus keiner krumm. Im Gegenteil. Schon beim zweiten Stück gibt's kein Halten mehr, wird der Saal zum Tanzboden. Vor der Bühne, hinten an der Tür: Polka, Dreher, Zwiefache. "Tiroler Bluat is in mir drin". Und immer wieder dieser zusätzliche Kick: Das laute Rasseln der Fans, je nach Ton- und Stimmungslage. Viele sind in Dirndln oder Lederhosen da.Selbst die weniger eingefleischten Fans wippen mit den Füßen im Takt. Hier werden die Grenzen zwischen Ironie und Passion gesprengt. Gute Volksmusikware, manchmal sogar echt tolle "Volxmusik", die aus dem Rahmen fällt. Denn längst hat der Trend zum Modernen auch bei den "Ursprung Buam" seinen Niederschlag gefunden.