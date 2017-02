Aus einem einfachen Mädchen wird eine Dame von Welt. Die Geschichte der Eliza Doolittle, die Professor Higgins zu einer feinen Dame erziehen will, erzählt das Musical "My Fair Lady" von Frederick Loewe und Alan J. Lerner, das das "Drei-Länder-Theater" am Samstag, 18. Februar, in der Max-Reger-Halle aufführt. Professor Higgins hat mit einem Freund gewettet, die junge Eliza in sechs Monaten in die bessere Gesellschaft einführen zu können. Doch er hat nicht mit ihrer Eigenständigkeit gerechnet. Das Musical glänzt mit witzigen Dialogen und humorvollen Szenen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

