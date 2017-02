Er war in Weiden der "Opener" beim Konzert von Max Giesinger und hat mit seiner Stimme ausnahmslos alle Gäste überwältigt. Jetzt kommt der Traunsteiner Alex Diehl wieder nach Weiden - am Freitag, 28. April, gastiert er im "Salute Club" in Rothenstadt mit seiner eigenen Akustik-Show. Zwei Alben hat der 29-jährige Diehl bereits veröffentlicht. Neben Songs mit aufrichtigen Botschaften - wie dem deutschlandweit schon bekannten Friedensong "Nur ein Lied" - sind auf dem aktuellen Album "Bretter meiner Welt" vor allem auch sehr persönliche autobiografische Songs zu finden. Die erste Single "In meiner Seele" ist etwa ein Song mit viel Gefühl und Tiefgang. Die Musik ist ehrlicher Singer-Songwriter Folk-Pop mit akustischer Prägung. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz