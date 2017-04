Rothenstadt. Es war die Drittauflage und die war mehr als gelungen. "Save the scene", ein Zusammenschluss von rund einem Dutzend Freunden, veranstalteten am Freitag im Rockmusikclub "Salute" ihre dritte Konzertreihe. Die stand dieses Mal unter dem Motto "Time for some Punkrock". "Der Saal war voll, die Stimmung der Hammer", brachte es "Salute"-Chef Thomas Bauer auf den Punkt.

Mit "The Prosecution" aus Abensberg, "AKD" aus Kastl, die dankenswerterweise für die krankheitsbedingt fehlenden "Noopinion" aus Abensberg einsprangen, "Beatnikz" aus Amberg und "Aliens Entered" aus Mitterteich waren vier Gruppen zu Gast, die allesamt die punkigere musikalische Gangart bevorzugten - eine Mischung, die aber perfekt passte. "The Prosecution" sind nicht umsonst in den letzten Jahren zu wohl einer der besten Livebands Deutschland geworden. Im "Salute" gab es natürlich auch Ska-Punk und Ska-Coe auf die Ohren. Die drei Punkrocker von "AKD" aus Kastl verarbeiteten in ihren Songs gesellschaftliche Themen mit charmantem, leicht baierischem Akzent. Wer auf Melodic-Punk im Stil von "Anti-Flag" stand, war bei "Beatnikz" aus Amberg an der richtigen Stelle. Die Oberpfälzer lieferten eine hammermäßige Live-Performance ab. Zuguterletzt stand mit "Aliens Entered" aus Mitterteich eine Combo auf der Bühne, die zu den Legenden des Pop-Punks gehören und für den Auftritt in Rothenstadt reaktiviert worden war. Sie hatte nichts verlernt.