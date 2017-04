Im Jahr 2010 hat sich das Quartett "PVC - Prague-Vienna-Connection" aus hervorragenden österreichischen und tschechischen Musikern formiert. Seitdem begeistern die vier Musiker die europäische Jazzszene mit erlesenen Nummern aus dem Great American Songbook und raffinierten Eigenkompositionen.

Die prägnant samtige Stimme von Dorothea Jaburek und das hochvirtuose Klavierspiel von Irina Pavlovic (beide aus Wien) erden Jaromir Helesic mit seinem groovigen und mitreißendem Schlagzeug und Frantisek Uhlir, der Rekordhalter in Sachen Jazz-Zirkel-Auftritten in Weiden, am Bass. Dieser ist sowohl als Begleiter, als auch als Solist einer der großen europäischen Edeltieftöner. Am Freitag, 5. Mai, spielt "PVC - Prague-Vienna-Connection" um 20 Uhr im Bistrot Paris in Weiden.Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: hfz