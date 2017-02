Seit über 20 Jahren sind die Tiroler "Ursprung Buam" Garant für gute Laune und mitreißende, handgemachte Volksmusik. So war es bei ihren letzten Alben - und so ist es auch wieder bei ihrem neuesten Werk "Trachtig Übernachtig". Am Sonntag, 21. Mai, spielen die "Ursprung Buam" um 18 Uhr in Weiden im Saal des Evangelischen Vereinshauses und stellen dabei auch ihre neue CD vor. Karten gibt's schon jetzt im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: jp