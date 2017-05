Noch war die Zahl der Zuhörer recht überschaubar. Bei der Präsentation des 34. Programms der Sommer-Serenaden am Montag am Musik-Pavillon im Max-Reger-Park kamen nur ein paar Fußgänger zufällig des Weges. Das wird sich mit absoluter Sicherheit ändern. Das Wetter aber könnte ruhig so bleiben.

14 Sommer-Serenaden: Vom Salonorchester Marienbad bis "I Dolci Signori" Sonntag, 18. Juni: Das Salonorchester Marienbad präsentiert Operetten-Musik und Musik von Promenaden aus westböhmischen Kurorten.



Mittwoch, 21. Juni: "A tribute to Billy Joel" . Elf Junge Musiker unter Leitung von Matthias Baumann bringen zusammen mit Annika Fischer und Martin Strasser Songs eines musikalischen Genies.



Mittwoch, 28. Juni:"Liada von Wien bis San Francisco - akustisch g'spült", so lautet das Motto der Band "TREIBHAUZ" . Zu hören sind Lieder von Ambros, und Fendrich über Adriano Celentano bis zu Abba, Pink Floyd und den Beatles.



Sonntag, 2. Juli: Claudia Höllriegl bittet wieder zum Tanz. Ihre Tanzschule sorgt mitten im Grünen für einen bunten Strauß von Shows aus aller Welt.



Mittwoch, 5. Juli: Als gebürtiger Brasilianer versprüht Jay del Alma mit seiner Band Pachanga südamerikanisches Flair.



Sonntag, 9. Juli: Ein musikalisches Kaleidoskop aus spitzigen Rock- und Pop-Stücken, Filmmusik und mitreißenden Latin-Rhythmen bieten Ensembles der städtischen Franz-Grothe-Musikschule .



Mittwoch, 12. Juli: An diesem Abend betritt "Rock Connection" , die Kultband aus Weiden, mit ihrer stimmgewaltigen Frontsängerin Angie, die Bühne im Max-Reger-Park. Noch Fragen? Nein.



Mittwoch, 19. Juli: "Ois Rock'n'Rol" ist das Motto der Amberger Coverband "Murphy's Gang" . Songs wie "Mir san a bayerische Band" und "Schickeria" zünden immer noch.



Sonntag, 23. Juli: Die "Serenade der Volksmusik" hat sich zu einem wahren Zuschauermagneten entwickelt. Los geht's schon um 15.45 Uhr mit einem Festzug der Gruppen. Die Serenade wird vom Fernsehsender OTV aufgezeichnet.



Mittwoch, 26. Juli: Vor drei Jahren hatte sie sich aufgelöst. Jetzt ist sie wieder da, die "Mountain String Band" unter Leitung von Georg Arnold. Country lebt.



Sonntag, 30 Juli: "Merhaba" heißt so viel wie "Herzlich Willkommen". Unter Leitung von Kersin Sixl lädt die Gruppe zu orientalischem Tanz ein.



Mittwoch, 2. August: Sechs brave Jungs aus Nordbayern verwandeln sich auf der Bühne in pures Rock'n'Roll-Dynamit. "The Havlicek Brothers" treten im entsprechenden Outfit auf.



Sonntag, 6. August: Weiter geht's mit Rock. "The Satellites" um Matthias Eibl erinnern an das Amerika noch vor Elvis



Mittwoch, 9. August: Zum Abschluss italienischer Flair im Max-Reger-Park. Für Leidenschaft, Romantik und Lebenslust sorgen die zuckersüßen Jungs der "I Dolci Signori" . Neben Wein gibt es italienische Kleinigkeiten. Ein Fest der Superlative als Schluss- und Höhepunkt der Sommer-Serenaden.



Sonntags beginnen die Serenaden um 16 Uhr, mittwochs um 19 Uhr. Getränke schenkt die Brauerei Gambrinus aus.

Vor allem zwischen dem 18. Juni und dem 9. August. Dann steigt die Kult-Veranstaltung, die in der Nachfolge von Sigrid Schneider erstmals von Eventmanagerin Gertrud Wittmann organisiert wird. Den Auftakt macht das Salonorchester Marienbad. Höhe- und Schlusspunkt sind wieder "I Dolci Signori", die zusammen mit tausenden von Besuchern eine italienische Nacht in den Max-Reger-Park zaubern. Dazwischen ist für jeden Geschmack etwas dabei: von Rock'n'Roll über klassische, lateinamerikanische und orientalische Tänze bis zu Volksmusik und Country. Dabei tritt die "Mountain String Band", wie Georg Arnold ankündigte, erstmals nach drei Jahren wieder auf.Bürgermeister Jens Meyer betonte, dass die Stadt nicht an der Kultur sparen wolle. "Kultur ist Kult und Sauerstoff für die Seele." Die Sommer-Serenaden strahlten weit über die Grenzen Weidens hinaus. Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz bezeichnete die Serenaden als "Muss". In der Region gebe es inzwischen viele ähnliche Veranstaltungen. "Nur das Gute wird kopiert." Man müsse auch sehen, dass die Stadt an den Serenaden-Terminen voller Menschen sei.Nachdem Gertrud Wittmann die insgesamt 14 Termine bekanntgab und die Gruppen vorstellte, gab der gebürtige Brasilianer Jay del Alma, der am Mittwoch, 5. Juli, mit seiner Band "Pachanga" auftritt, eine kleine Kostprobe seiner Gesangskunst. Dabei schallte der Reinhard-Mey-Klassiker "Über den Wolken" auf Spanisch und Deutsch über die grünen Wiesen des Max-Reger-Parks. Mehr Zuhörer hatten sich aber immer noch nicht eingefunden.