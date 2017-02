So nah - und manchmal doch so getrennt: Während das Judentum die älteste monotheistische Religion ist, erwuchs das Christentum aus einem innerjüdischen Dialog, hat diese Wurzel aber weitgehend hinter sich gelassen. Nur: Wie weit? Und: Gibt es noch Verbindendes, oder ist die Trennung zu tief? Mit dieser Frage beschäftigte sich Constanze Schöner in der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit (wir berichteten).

Es gebe viel Einendes. Aber eben auch einen tiefen Riss zwischen Juden und Christen, hielt Schöner zunächst fest. So tief, dass sich ein entsetzlicher christlicher Antisemitismus entwickeln konnte - gipfelnd in der Shoa. Dieser Antisemitismus sei auch heute noch virulent.Was Juden und Christen - unabhängig von der Frage, ob Jesus der Messias war - tatsächlich trenne, das sei eine verhängnisvolle und leidvolle Geschichte. In deren Verlauf habe sich das Christentum mehr und mehr von seiner Wurzel entfernt und sein jüdisches Erbe verraten. Und indem sich das Christentum gegen seine Wurzel wandte, habe es auch seine Brüder, die Juden, verloren.Diese Entwicklung schilderte Schöner als in mehrfacher Hinsicht fatal. Denn indem das Christentum alles Jüdische eliminiert habe, habe es Jesus, den großen Sohn des Volkes Israel in der Reihe der großen Propheten, bis zur Unkenntlichkeit entstellt und sein Bild so verzerrt, dass er von den Angehörigen seines eigenen Volks nicht mehr als der ihre erkennbar war.Und so habe die Synagoge, hätten die jüdischen Gelehrten in der Folge des Christentums, in dessen Namen jüdische Geschwister ermordet wurden, beschlossen: Dieser Messias könne nicht der Messias Israels sein. Das Judentum und Christentum schließen sich demnach aus - und demzufolge kann derjenige, der an diesen Jesus glaubt, nicht mehr Jude sein. Constanze Schöner zitierte den großen Religionsphilosophen Schalom Ben Chorin (seine Großmutter Mathilde war eine geborene Flosserin): "Was uns eint, ist der Glaube Jesu - was uns trennt, ist der Glaube an Jesus." Diese Trennung habe nicht nur unzähliges Leid verursacht. Es habe auch ein Christentum hervorgebracht, das vielfach vor sich hin sieche. So wie ein Zweig, der von seiner Wurzel abgeschnitten wurde.Schöners Fazit: Die Kirche und die Kirchengeschichte würden völlig anders aussehen, hätte man das Wort nicht vergessen, das Paulus den Christen in seinem Römerbrief schrieb: dass die eingepfropften Zweige sich nicht über die Wurzel erheben sollen - und sich nicht gegen die Wurzel rühmen sollten.