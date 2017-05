"Durch die Krankheit bin ich ruhiger geworden", berichtet Susanne Kempf bei der Vernissage der Wanderausstellung "Denken, Fühlen, Malen" am Sonntag im Kulturzentrum Hans Bauer. Dort sind noch bis zum 4. Juni Exponate von Menschen mit Multipler Sklerose (MS) zu bestaunen.

Unberechenbare Schübe

Sie stellen aus Diese 20 Maler aus acht Bundesländern und der Schweiz präsentieren sich mit ihren Arbeiten: Anja Charafeldin, Judit Confino, Monika Elsler, Elisa Götz, Andrea Hake, Iris Hetz, Susanne Kempf, Beate Kirberg, Ulrike Lautenschlager, Barbara Leinweber, Anna Lohneisen, Bojana Messmer, Andrea Michel, Ramona Nestler, Annemarie Proß, Marina Rysak, Gabriele Scharfenberger, Jana Schulz, Andreas Taube und Sabine Vogel. (uz)

(uz) Es ist die inzwischen zehnte Ausstellung, seit die Reihe von Susanne Kempf 2008 ins Leben gerufen wurde. Schirmherr ist der Kabarettist Urban Priol.In ihrer Rede ging die Kuratorin auf ihre künstlerische Entwicklung ein. "In jungen Jahren hatte ich mit Kunst nichts am Hut", sagte sie. "Ich war ein penibler Mensch." Noch in der fünften Klasse sei sie am vorgegebenen Thema des Lehrers "Leichenzug in einem Orangenhain" schier verzweifelt. Inzwischen sei ihr die Malerei zur Leidenschaft geworden."Der Kopf wird frei, die Hände bewegen sich. Das ist gut für das eigene Empfinden." Nun versuche sie, die MS in ihrem Körper zu stoppen, ihren Status Quo zu behalten. "Ich will weiter malen." Sie dankte ganz besonders der Handbarbeitsgruppe der Pfarrei St. Elisabeth. Die hatte die Ausstellung durch den Verkauf von Häkelarbeiten mitfinanziert.Dr. Christoph Preul, Facharzt für Neurologie an der Universitätsklinik Jena und langjähriger Begleiter der Ausstellungsreihe, sprach von einer Erkrankung, für die keiner was könne. "Man kriegt sie, oder man kriegt sie nicht." Sie komme schubartig, ein- bis zweimal pro Jahr. Wer also jahrzehntelang an MS leide, habe 30 bis 50 Schübe hinter sich. "Über lange Sicht eine erhebliche Behinderung." Die Symptome bei 40 bis 60 Prozent der Patienten: ein anfängliches Kribbeln, schmerzhafte Sehstörungen, Störungen in der Denkfähigkeit, Depressionen und Erschöpfung. Die Erkrankung sei unberechenbar.Man muss mit ihr umzugehen lernen und dem Patienten den nötigen Raum lassen, den er zum Zurechtfinden brauche. "Vorher konnte man sich auf seinen Körper verlassen. Vieles scheinbar Selbstverständliches ändert sich plötzlich. Man entwickelt Angst." Seit den 1980er Jahren habe sich die Therapie positiv entwickelt, mit großen Fortschritten für die Betroffenen. "Dieser Erkrankung ist viel von ihrem Schrecken genommen worden." Die Therapie sei aber kostspielig. Eine Behandlung koste pro Jahr bis zu 80 000 Euro. Und: "Der Patient muss mithelfen. Muss seine Medikamente auch einnehmen."CSU-Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer überbrachte die Grüße von OB Kurt Seggewiß. Es sei beeindruckend, was sich aus Kempfs Idee überregional entwickelt habe. Der Journalist Clemens Fütterer dankte Susanne Kempf für deren enormes idealistisches Engagement. Künstlern wie ihr sei es zu verdanken, dass Weiden ein kulturelles Oberzentrum sei. Denn ein Oberzentrum bedürfe kultureller Strahlkraft. Seiner Ansicht nach gebe es aber vor dem Hintergrund der Städte Waldsassen, Amberg und Schwandorf, in Weiden sicherlich noch viel Potenzial nach oben.Die Bilder im Erdgeschoss bewegten und berührten, sagte Fütterer. "Sie geben uns fast schon einen intimen Einblick in den Seelenzustand und die Stimmungsschwankungen der Künstler." Hier werde ansteckende Lebensbejahung präsentiert, Zuversicht und Hoffnung. Die Bilder, die hier gezeigt werden, seien vielmehr als Dekoration. Sie sind "kreative Erfüllung". Musikalisch umrahmten die Vernissage Ronja Künkler und Celine Michalke. (Hintergrund)

Zuversicht schenken

Weiden. (uz) "Der Mensch denkt, also ist er", gab Kabarettist Urban Priol den Ausstellern mit auf dem Weg. Der Schirmherr der 10. Wanderausstellung MS-kranker Künstler übermittelte sein Grußwort bei der Vernissage im Kulturzentrum Hans Bauer über die Kuratorin Susanne Kempf. "Denken, Fühlen, Malen" sei eine Bilder-Präsentation, die Hoffnung, Mut und Zuversicht schenke. Und: "Ein Event, der die üblich verdächtigen Schicki-Micki-Vernissagen in den Schatten stellt." Nach München ist Weiden die zweite Station der Ausstellung mit Gemälden von Menschen mit Multipler Sklerose.Mit Priol verbindet Susanne Kempf die gemeinsame Herkunft in Aschaffenburg. Beide lernten sich 2014 kennen, als die Kuratorin für den NT einen Vorbericht über einen Auftritt Priols in der Oberpfalz schrieb.