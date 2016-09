Dieses Jahr verwandelt sich Sänger Christoph Baierl in einen Peter Alexander der heutigen Zeit. Baierls neues Konzert "Ein Abend wie dieser" verzaubert mit deutschen Klassikern von 1920 bis 1966. Am Samstag, 1. Oktober , ist er damit ab 19.30 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden zu erleben. Mit Stil und Humor präsentieren Christoph Baierl und seine Musiker deutsche Chansons und Evergreens von Peter Alexander, den Comedian Harmonists, Fred Raymond, Friedrich Hollaender und vielen anderen. Eine aufregende musikalische Reise durch charmante Liebesgeschichten und witzige Kuriositäten. Der singende Gentleman interpretiert mit seiner Ausnahmestimme unter anderem den "Badewannentango", "Ich hab' das Fräuln Helen baden sehen" oder "Eine Nacht in Monte Carlo". Karten für das Konzert im Vorverkauf bei NT-Ticket erhältlich sowie unter www.nt-ticket.de. Bild: Melanie Eckl