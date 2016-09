Wie würde Reger heute klingen? Das Strompost-Kollektiv hat sich an die Arbeit gemacht und ausgewählte Werke auf eigene Art und Weise umgesetzt. Seit ihrer Schulzeit spielen die sieben Mitglieder des Ensembles in wechselnden Formationen und entwickelten dabei ihren eigenen Zugang zu Musik und Komposition. Im Reger-Jahr 2016 stellen sie sich der Herausforderung, Reger auf neue Art zu interpretieren mit dem Ziel, den musikalischen Geist seiner Werke möglichst vielen zugänglich zu machen. Klingen soll es nach beidem: Max Reger und Strompost-Kollektiv. Ein spannendes Experiment! Zu erleben ist es am Freitag, 30. September , um 20 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Karten sind erhältlich bei den Vorverkaufsstellen von NT-Ticket, online auf www.nt-ticket.de. Bild: Josef Hallmann