Schon am Anfang vom Ende fließen Tränen. Ein weiblicher Fan, Ende 30, erfährt erst am Einlass, dass das Konzert seit Tagen ausverkauft ist. Die letzte Chance, "William's Orbit" live zu sehen - dahin.

"Remember ..."

Intermezzo auf Mini-Bühne

Die Frau weint hemmungslos. Und die Jungs an der Tür haben Mitleid. Sie darf auch ohne Karte passieren. Eine nette Geste. Es ist ja auch so schon alles traurig genug.Bitte einsteigen zu einem Abgang der besonderen Art. Wird's eben noch ein bisschen voller als gerammelt voll. 500 Besucher am Samstag stehen im Jugendzentrum dicht an dicht. Oder jetzt halt 501. "Ihr seid aber viele", staunt Sänger Siegfried Häusler über die Menge. Das erinnert an die große Rock-Vergangenheit des Hauses vor etwa 25 Jahren, als sich Bands wie "M. Walking On The Water" auf dem Höhepunkt ihre Karrieren auch nach Weiden verirrten. Heute gelingt tatsächlich einer Weidener Combo das Kunststück. Leider deshalb, weil sie auf dem Höhepunkt abtritt. Nach den beiden intensivsten von insgesamt neun "Orbit"-Jahren wollen die beiden Gitarristen erstmal im Beruf Fuß fassen.Von diesem Ganz-oder-gar-nicht erzählt nicht zuletzt "Once in a lifetime", vorwärtsstürmender Titelsong ihres Albums, der den Abend eröffnet. Auch beim folgenden Pathos-Ohrwurm "Live Forever" und dem älteren "Take your Time" könnte man zum aktuellen Anlass auf tiefere Sinnsuche gehen. Oder später bei der Gänsehaut-Ballade "Remember": "Remember the days we had conspired like wind and fire ... and I'll sing with all my heart to make you stay". Der Produzent dieses Songs ist übrigens auch gekommen: Tobias Siebert bestreitet als Ein-Mann-Band "And The Golden Choir" das Vorprogramm. Ausschließlich mit traurigen Liedern, wie der Berliner sagt. Seinen Weidener Freunden widmet er "Dead End Street". Doch der fein gesponnene Folkpop säuft in der allgemeinen Unruhe ab. Schade drum."William's Orbit" haben heute Abend die besseren Mittel. Ihren Indierock-Breitwandsound, ihre überlebensgroßen Melodien, eine Videowand, die optische Reize wie bei Stadionbands setzt. Wenn schon, denn schon. Zweieinhalb Stunden lang hauen sie alles raus, was sie haben. Die ganz alten Songs wie "Lady of the Night", bei denen Ur-Schlagzeuger Bastian Holl trommelt. Neue Knaller wie "Speedwagon", die eigentlich zu schade sind, um sie einfach so im Nichts verhallen zu lassen. Und alles, was sie jemals aufgenommen haben, teils mit Unterstützung von Teilzeit-Drummer Werner Riedl. Und von Siebert: Bei "Schizophrenic Games" zupft der Ausnahmemusiker den Bass. "Unglaublich" sei das, schwärmt Häusler über diesen Augenblick, eine riesige Ehre.Wie bei nahezu jedem Konzert zuvor in der Heimat schaffen "William's Orbit" ganz besondere Momente. Drei Streicherinnen veredeln "Lullaby", "Mexico" und zuletzt "Leave it all behind", das vom Vollgas-Kracher zum sanften Tearjerker mutiert. Am Ende haucht Häusler ein "Danke, Weiden", und dann sind sie erstmal weg, aber noch lange nicht am Ende. Für die leidenschaftlich geforderten Zugaben ziehen Häusler, Michael Siegel, Lukas Höllerer und Christian Gold zunächst auf eine improvisierte Mini-Bühne im hintersten Saal-Winkel um. Da rücken die Vier ganz eng zusammen, mit Wandergitarre, Mundharmonika und Klavier, teilen süße "Memories", lassen ihren "Navigator of Love" die Segel streichen. So wenig Sound. So wunderschön.Aber so geht es natürlich auch nicht zu Ende. Sondern nochmals in voller Pracht auf der großen Bühne, unter anderem mit dem ungestümen "Miles away" und den denkwürdigen Zeilen "Maybe I'll wake up in a few years/ saying that I'm missing all this". Zuletzt "Sweet Louise", ein bewährter Rausschmeißer seit den Anfangstagen. Finito. Und dann stehen sie nach dem längsten Konzert ihrer Karriere am Bühnenrand, mit feuchten Augen, fix und fertig, nicht nur die Band, sondern auch die ehemaligen Mitglieder und die Helfer aus der Crew. Sie nehmen sich in den Arm, verneigen sich und saugen den Applaus in sich auf. Das letzte Mal? "Leave it all behind", echt jetzt? Oder lohnt es sich doch, auf Zwischentöne zu hören? Zum Beispiel, als Häusler mittendrin einen Song ansagte, "der Hoffnung macht". Er heißt "We will meet again".