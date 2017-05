Lena Meyer-Landrut kommt nach Weiden. Die 25-jährige Gewinnerin des Eurovision Song Contests ("Satellite") von 2010 wird am Samstag, 17. Juni, mit ihrer Band beim zweiten "Geiles Leben Festival" auftreten. Dieses geht dann an gleich zwei Tagen auf dem Volksfestplatz über die Bühne. Es wird zwei Headliner geben. Einen für Freitag, 16. Juni, den anderen für Samstag, den Veranstalter Daniel Vampa von DB-Production als "Familientag" bezeichnet. "Der Freitag geht eher in die EDM-Richtung. Pop und House. Es werden also DJs auftreten." Höhepunkt soll dabei das DJ-Team "Gestört aber geil" sein ("Unter meiner Haut"). Vor Lena Meyer-Landrut wird Wincent Weiss (Bild) die Bühne entern. Weiss hat mit "Musik sein" einen Megahit gelandet. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: dpa