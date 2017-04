Nils Wogram, geboren 1972 in Braunschweig, kennt die Zentren der Musik. Er hat unzählige Preise als herausragender Posaunist eingeheimst und wird gerne als "Nachfolger" von Albert Mangelsdorff tituliert. Nach Studienjahren in Köln und New York lebt er heute in der Schweiz und überrascht immer wieder durch neue, eigenwillige Projekte. Gerade hat er mit seinem Trio "Nostalgia" sein viertes Album eingespielt. Die Stücke stellten sie auch im Konzert beim Weidener Jazz-Zirkel vor.

Besondere Orte und Naturbegegnungen haben Wogram zu seinen Kompositionen angeregt, trotzdem sind sie keine Programmmusik. Gefühle und Empfindungen sind Ausgangspunkt und schlagen sich in der Namensgebung nieder. So kam die Idee zu "Solitude" bei einer einsamen Wanderung. Das Ergebnis ist ein lässig swingender Titel, bei dem schon anklingt, was die Musik ausmacht: extreme, dynamische Nuancen, Wechsel der Klangfarben und Stimmungen. Da kann die Posaune mit ungestümer Gewalt ein Klanggewitter entfachen, dann wieder werden in extrem leisen Passagen Atemgeräusche als Gestaltungsmittel eingebaut. Alle technischen Möglichkeiten des Instruments werden voll ausgeschöpft, gelegentlich verändert ein Dämpfer den Klang. Wogram braucht keine elektronischen Hilfsmittel, um sich Gehör zu verschaffen. Mit eleganter Leichtigkeit setzt er sein Instrument in Szene.Der Holländer Arno Krijger (Jahrgang 1972) ersetzt allein ein ganzes Orchester. Er spielt auf einer "historischen" Hammondorgel, wie sie in den 50er und 60er Jahren Furore machte. Sein Modell A-100 entspricht technisch der legendären B3 und begeistert durch ihren einzigartigen Klang, zu dem auch ein Leslie-Tonkabinett beiträgt. Mit dem linken Fuß spielt Krijger das Bass-Pedal, die linke Hand liefert Akkorde und rhythmische Begleitung, mit der rechten werden Melodien und solistische Einwürfe gestaltet. Mit dem rechten Fuß regelt er die Lautstärke. Der Musiker lässt sein Instrument grooven und swingen, aber auch in elegischen Klanggebilden schwelgen. Atemberaubend sind Passagen, bei denen Posaune und Orgel die Themen unisono anspielen. Sein Spiel erinnert an Larry Young, der das Instrument in neue Dimensionen geführt hat, und hat Ähnlichkeiten zu Larry Goldings, dem gegenwärtig angesagten Orgel-Star der Szene. Aus terminlichen Gründen konnte der reguläre Schlagzeuger Dejan Terzic in Weiden nicht auftreten. Der junge Holländer Niek de Bruijn meistert den Aushilfsjob mit Bravour. Er trommelt, als wäre er von Anfang an dabei. Nuanciert und einfühlsam setzt er Trommeln und Becken ein, fragile Besentechnik und energetisches Powerplay passen sich optimal dem Gruppensound an, und auch als Solist lässt er aufhorchen.Feierlich wird es in der Komposition "Sanctuary". Wogram beginnt mit einem Solo im Geiste von Albert Mangelsdorff und zeigt sich auch als Meister des mehrstimmigen Spiels. Niek de Bruijn gesellt sich mit dem Glockenspiel dazu, und Arno Krijgers lang ausgehaltene, schwebende Akkorde schaffen eine fast sakrale Atmosphäre. In Wograms "Sturm- und Drangzeit" führt die Komposition "Now", ein Stück mit Anklängen an die Ära des Jazzrock und die Melodieführung der Brecker-Brothers. Als Zugabe erklingt "Body and Soul", einer der absoluten Ohrwürmer im Repertoire eines jeden Jazzmusikers.