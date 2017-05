Zünftige Blas-, Blech- und Saitenmusik bescherte der Zoiglstube "Zum Glöckerlbauer" ein volles Haus. "Jeder spielt mit jedem", lautete das Motto.

(hcz) Die "Nordoberpfälzer Musikfreunde" unter der Leitung von Horst Fuchs und Anita Holub-Franke hatten mit der Zusammenstellung einer bunten Palette von bodenständiger Oberpfälzer Volksmusik, frechen Wirtshausliedern und zwei Mundartdichtern dafür gesorgt, dass es allen Zuhörern gefiel. Vorsitzender Fuchs, der auch die Moderation des Abends übernahm, gefiel besonders, dass sich bei der Veranstaltung am Freitagabend immer wieder wechselnde Zusammensetzung ergaben."Nach des Tages Last und Müh'" spielten Johann Strobl (Weiden), Rudi Hesl (Irchenrieth) und Stefan Hermann (Eschenbach) mit Akkordeon, Schlagzeug und Bariton frisch auf. Zusammen mit Manfred Döllinger (Neunkirchen, Akkordeon) bewies die Schlagzeuglegende Hesl, dass auch schnelle Stückl'n "sein Ding" sind. Erni Troidl zeigte ihr Können mit der Mundharmonika."Hackbrett furiosa", eine aus Christine Eller (Weiden) sowie Martin und Andrea Zellner (Lennesrieth) bestehende Gruppe, spielte diesmal ohne Hackbrett, dafür mit Ziehharmonika, Gitarre und Okarina. Die Okarina ist ein "Flottes Pfeiferl" und so hieß auch das erste Lied, das Eller damit zu Gehör brachte. Es folgten, genauso schön, "Bergblume" und "Slivovitz-Polka". Rudolf Lottner und Georg Zinkl aus Bierlhof brachten "Drunt' im Böhmerwald" und das melancholische "Der alte Jäger" dar.Weitere Musikanten waren: Georg Lauß (Neuzirkendorf), Miriam und Robert Nenninger (Weiherhammer und Floß), sowie Eugen Eberhardt (Flossenbürg) und Jakob Gebert (Weiden). Stadtheimatpfleger Günter Alois Stadler sorgte mit Gedichten über "A guade Medizin" und die "Liebe" für Stimmung. Auch Horst Maschke erheiterte die Gäste mit einer Geschichte "Von zwei Verlobten, Käsfüßen und Mundgeruch". Es erklangen "Du schwarzer Zigeuner", "Auf der Bruck" und viele andere bekannte Lieder. Den offiziellen Teil beschlossen die "Zwoa Pressather", Sophia und Sandro Weber, mit einem musikalischen Feuerwerk.Fuchs erinnerte an die großzügige Jugendförderung, die der Verein Nachwuchsmusikanten gewährt. Außerdem lud er zum Pfingstmusikantentreffen am 4. Juni ab 14 Uhr in der Au bei Pirk ein.