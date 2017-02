Über Mallorca gilt es einiges zu wissen, wenn das Ferienziel Nummer eins zum Thema und Schauplatz einer Boulevard-Komödie wird, die mit farbigem Prospekt zum Lachen auffordert: Die Baleareninsel ist längst zum Synonym hemmungsloser Urlaubsfreuden geworden. Was sich an der Ballermannmeile Nacht für Nacht abspielt, spottet jeder Beschreibung. Die schlimmsten Auswüchse wie das Saufen von Sangria aus Eimern wurden inzwischen verboten. Gelegentlich weist das Fernsehen auch darauf hin, dass es auf der Insel eine faszinierende Landschaft, einheimische Bevölkerung und - bedingt durch den Tourismus - eine Menge Umweltprobleme gibt.

Eigenartige Handlung

Dümmliche Geilheit

Beifall hielt sich in Grenzen

Mallorca also wirde zum Thema eines Theaterstücks von Gerry Jansen, aufgeführt von den "Theatergastspielen Fürth" am Dienstag in der Max-Reger-Halle. Darin: Die Geschichte von Fehlbuchungen in einem Ferienparadies. Das ist nicht neu, die Unbedarftheit mancher Reisender, die sich den Alltagsstress mit einem ultimativen Erlebnis herunterspülen wollen, auch nicht. Bekannt ist auch die Schamlosigkeit mancher Hoteliers, die ihre im Katalog angepriesenen fünf Sterne mit dem Vorhandensein eines Balkons begründen.Was sich aber der Regisseur ausgedacht hat, sprengt die Grenzen des ertragbaren Geschmacks. Da stellt sich heraus, dass das Appartement Nr. 380 gleichzeitig an drei Reisende vergeben worden ist. Das führt aber nicht dazu, dass die Situation geklärt wird, sondern löst die höchst eigenartige Reaktion des Hoteliers aus, der nun mit allen Tricks versucht, die Entdeckung und die Konsequenzen dieser Fehlbuchung zu verhindern.Die Betroffenen, die sinnigerweise alle Maier heißen, suchen das ultimative Erlebnis. Der eine, ein smarter Playboy, begibt sich auf Frauenjagd. Der zweite will ins Kloster gehen und zuvor noch eine Frau kennenlernen. Und die junge Frau will sich erholen von einem Mann, den sie gerade in die Wüste geschickt hat. Bis dahin ist noch alles nachvollziehbar. Doch die Art und Weise, wie der schmierige Hotelier seine miese Herberge betreibt und die Gäste gegeneinander ausspielt, setzt schon viel Humor voraus, um erträglich zu sein.Da wird nichts ausgelassen: Der Playboy, der zwischendrin die Zuschauer mit einem Striptease erschreckt, bringt von seiner Ballermann-Tour eine Seemanns-Puppe mit, die gleich mal dazu benutzt wird, dem angehenden Klosterschüler beizubringen, wie das mit den Frauen geht. Und dann taucht zu allem Überfluss eine Nonne auf, die den angehenden Mönch auf den rechten Weg führen soll und sich als ungeeignet erweist, der dümmlichen Geilheit der Akteure die Grenzen zu zeigen. Dass der Klosterschüler am Ende seiner Berufung untreu wird und sich in die Frau verliebt, ist das magere Happy-End der unglaublichen Story.Das Ensemble, zu dem die immerhin in den sechziger Jahren als Charakterdarstellerin nicht unbedeutende Erika Skrotzki gehört, hatte wohl keine Gelegenheit, seine Qualitäten auszuspielen: Die reichlich seichten Dialoge steigerten sich in Klamauk. Manche Zuschauer in dem nur zur Hälfte besetzten Saal verließen schon in der Pause das Theater, andere schlossen sich ihnen in der zweiten Hälfte des Stückes an. Der Beifall der übrigen hielt sich in Grenzen.