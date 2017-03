Die großen Parteien planen, ihre Aschermittwochsveranstaltungen in Niederbayern live zu streamen. Hier sehen Sie, was in Passau und Vilshofen passiert. Für die CSU tritt Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer an. Für die SPD hält der designierte Kanzlerkandidat Martin Schulz die Fahne hoch.