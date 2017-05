Natürlich stehen an diesem Abend die Gesichtszüge Angela Merkels unter besonderer Beobachtung. Wie wird sich die Kanzlerin neben Horst Seehofer präsentieren? Viel ist ihr in München nicht zu entlocken.

Steuerentlastung und Investitionen - das ist für uns kein Gegensatz. CSU-Chef Horst Seehofer

München. Bei ihrem bislang letzten Auftritt in München, Anfang Februar beim "Friedensgipfel" nach dem monatelangen Streit mit der CSU um eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, hatte die Kanzlerin an der Seite von CSU-Chef Horst Seehofer 45 Minuten lang eine Schnute gezogen, als ob sie sich auf eine Zahnwurzelbehandlung vorbereite. Merkels Gesicht sagte etwas anderes als der allseits bekundete Versöhnungswille. Und jetzt, nach ihrem Besuch mit Seehofer bei der Konferenz der Fraktionschefs von CDU und CSU im Maximilianeum? Nun ja, vielleicht hängen ihre Mundwinkel nicht ganz so tief wie damals.Drei Tage lang tüfteln die Unionsoberen aus den Ländern vorwiegend zu Innerer Sicherheit, Wirtschaft und Steuern, doch die Pflöcke schlagen ihre Parteichefs ein. Merkel lobt, dass auf der Konferenz "gute programmatische Arbeit" geleistet werde, die dann bestimmt auch ins gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU eingehen werde. Aber bis dahin sei "noch eine Menge zu tun". Man wolle den Menschen ein "Angebot machen, dass sie ihr Leben gestalten können".Geht's auch ein bisschen konkreter, Frau Merkel? "Da muss ich Sie noch um Geduld bitten, das kommt noch, das müssen wir noch besprechen." Aber sie sei "hoffnungsvoll", CDU und CSU seien "auf einem guten Weg". Genau sechs Stunden zuvor ist Horst Seehofer auskunftsfreudiger und zupackender. Er nimmt sich gleich den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz vor. Der hatte tags zuvor bei den bayerischen Genossen erklärt, statt teurer Steuerentlastungen für die Bürger müsse kräftig in die Zukunft des Landes investiert werden. "Steuerentlastung und Investitionen - das ist für uns kein Gegensatz", kontert Seehofer. Wie viel wofür zur Verfügung stehe, könne er derzeit noch nicht sagen, "aber wir werden nur versprechen, was ganz sicher zu halten ist." Garant dafür sei Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. "Der hat die Hand auf der Kasse, der macht nichts, was unkalkulierbar wäre", sagt Seehofer.Geht es um 15 Milliarden, wird Merkel später gefragt. "In dieser Größenordnung haben wir gesprochen", gibt sie zu. Was den bewusst nicht neben Merkel auf der Bühne stehenden, sondern unter den Journalisten als Beobachter sitzenden Seehofer zu der Bemerkung veranlasst: "Einer der seltenen Fälle, in dem die Bundeskanzlerin auch für die CSU spricht." Während Seehofer dazu sein typisches Lachen herauspresst, zucken Merkels Mundwinkel nicht einmal. Die Sache mit den Steuern, wo die CSU längst mit Plänen zur Reform der Einkommensteuer und zum stufenweisen Soli-Abbau vorgeprescht ist, scheint also einigermaßen gelöst.Dafür gibt es noch andere offene Punkte, die zwischen den Unionsschwestern der Klärung harren. Da ist die doppelte Staatsbürgerschaft, an der Merkel anders als die CSU nicht rütteln möchte, und da ist der weiter schwelende Streit um eine Obergrenze für die Flüchtlingsaufnahme. "Da werden die Parteivorsitzenden weiterreden", erklärt Seehofer. Noch habe man vier Wochen Zeit bis zur Verabschiedung des gemeinsamen Wahlprogramms. Und, denkt sich Seehofer wohl in Klammern dazu, was er da nicht unterbringt, kommt eben in den ergänzend angekündigten "Bayernplan" der CSU.Trotzdem soll aus Seehofers Sicht im gemeinsamen Papier natürlich so viel wie möglich CSU stecken. "Für mich ist wichtig, dass wir ein Wahlprogramm präsentieren, das die Menschen überzeugt", sagt er. Sehr konkret wolle man in den Ausformulierungen werden, das Thema Sicherheit werde "in allen Verästelungen" von der sozialen Absicherung bis zur Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung ein Schwerpunkt sein. Man werde "mit beiden Lungenflügeln atmen", also auf wirtschaftliche Stärke und soziale Sicherheit setzen.Nach Merkels Auftritt verschwinden beide im Aufzug. Heute treffen sie sich schon wieder, bei einem gemeinsamen Bierzeltauftritt im Münchener Vorort Trudering. Wahrscheinlich wird Merkels Mienenspiel da wieder mehr Bedeutung zugemessen als dem Gesagten.