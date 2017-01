(nt/az/dpa) Der Weidener Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch (SPD) ist vom Bundestag in die sogenannte Taskforce zur Aufklärung des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt berufen worden.

"Ergebnisse abwarten"

Amri knapp entwischt

Das teilte sein Büro am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Diese Arbeitsgruppe des geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremiums besteht aus Abgeordneten und Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung. Sie soll "schnell und umfassend" alle Fragen im Fall des Terroristen Anis Amri klären. "Ich freue mich, dass ich für meine Fraktion diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen darf", sagt Grötsch laut Mitteilung.Er mahnt zugleich: "Ich rate dazu, nicht zu vorschnellen Urteilen über die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu kommen, sondern die Ergebnisse unserer Arbeit abzuwarten." Die Taskforce soll laut Grötsch in der kommenden Woche ihre Arbeit aufnehmen und ihre Ergebnisse in einigen Wochen vorlegen wird.Die Grünen haben den Koalitionsparteien unterdessen vorgeworfen, sie hielten mit Details zum Fall des Attentäters Anis Amri immer noch hinter dem Berg. Der Abgeordnete Konstantin von Notz sprach am Mittwoch am Rande einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages von einer "Salamitaktik". Er sagte, der Fall habe durchaus das Potenzial, sich zu einer "Staatsaffäre" zu entwickeln. Welche Rolle das Bundesamt für Verfassungsschutz gespielt habe, sei noch völlig unklar.Amri ist den deutschen Behörden einem Bericht zufolge wohl nur äußerst knapp entwischt. Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zufolge wurde der 24-jährige Tunesier zwei Tage nach dem Berliner Anschlag in Emmerich am Niederrhein in einem Bus gesehen. Dem Bundeskriminalamt (BKA) liege die Aussage eines glaubwürdigen Zeugen vor, berichten Sicherheitskreise. Amris Unterkunft in Emmerich wurde am Abend desselben Tages durchsucht.