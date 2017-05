Der Tod eines Polizisten durch Schüsse eines Reichsbürgers in Georgensgmünd machte die Öffentlichkeit auf die Reichsbürger-Szene aufmerksam. Deswegen beschäftigte sich die 4. Weidener Demokratiekonferenz mit der Szene.

Oft ein "schwaches Ich"

Misstrauen gegen Muslime

(sbü) 2700 identifizierte Reichsbürger gebe es derzeit in Bayern, in 2150 weiteren Fällen werde noch geprüft, ob Personen zu dieser Gruppe zählen. Diese Zahlen brachte Jürgen Perner von der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus in Nürnberg mit zur Tagung in der Volkshochschule. Er informierte über die Reichsbürger und gab Empfehlungen zum Umgang mit ihnen."Führen Sie keine Diskussionen, wenn sie auf einen Reichsbürger treffen", warnte der Referent. Reichsbürger seien einer sachlichen Argumentation nicht zugänglich. "Reichsbürger verwenden eine Fantasiesprache, die Texte aus dem Zusammenhang bringt und oft auch sinnentstellend kürzt", erläuterte der Experte.Die Reichsbürger würden die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland "in Gänze ablehnen". Die Gruppierung bestehe aus vielen Teilorganisationen: "Verein Neu Deutschland", die "Exilregierung Deutsches Reich" sowie "Heimatgemeinden" oder "reaktivierte Gemeinden". Für einen Teil der Reichsbürger stehe "die Berufung auf das Deutsche Reich" im Vordergrund. Dieses existiere ihrer Meinung bis heute. Auch gelte in Deutschland noch immer das Besatzungsrecht der Alliierten.Die andere Gruppe seien "Selbstverwalter, die durch eine Erklärung ihren Austritt aus der BRD bekunden". Unter den Reichsbürgern befänden sich "Rechtsextremisten, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Querulanten, Aussteiger und Staatsverdrossene, Steuerboykotteure, Milieumanager und Idealisten". Sie hätten oftmals narzisstische Veranlagungen, einen latenten Größenwahn oder ein "schwaches Ich".Das Ziel der Reichsbürger sei zunächst die "Delegitimierung der BRD". Sie wollten in den Behörden Verwirrung stiften, indem sie sogenannte Staatsangehörigkeitszeugnisse beantragen oder ihre Ausweise abgeben. Fantasieämter würden innerhalb ihrer Einrichtungen gegründet, die einmal sogar einer Richterin ein Todesurteil zugestellt hätten.Laut Perner nimmt das Gefährdungspotential durch Reichsbürger zu. Meistens seien es aber Einzelfälle. Teile der Szene wären "massiv bewaffnet". Sollte jemand auf einen Reichsbürger treffen, empfiehlt Perner "keine Therapieversuche". Er sagte auch: "Außer Prävention kann ich sonst nichts anbieten." Seine Organisation stehe im Bedarfsfalle für Rat und Hilfe zur Verfügung.Im zweiten Teil der Konferenz präsentierte Werner Fröhlich von der Universität München Ergebnisse aus einer bayernweiten Studie über Menschenfeindlichkeit. Dabei geht es um "abwertende Einstellungen" in der Bevölkerung gegenüber Muslimen, Ausländern, Langzeitarbeitslosen, Juden und anderen Minderheiten. Auf der Skala von Eins bis Fünf erhielten Muslime mit 3,0 den höchsten negativen Wert, gefolgt von Arbeitslosen mit 2,6 und Flüchtlingen mit 2,5. Abwertende Einstellungen seien kein "Phänomen einer bestimmten Personengruppe", sagte Fröhlich. Dennoch gebe es Menschen, die tendenziell eher dazu neigten.Moderator des Abends war Herbert Schmid von Arbeit und Leben. In Arbeitsgruppen wurde weiterdiskutiert. Die Demokratiekonferenz ist ein Projekt im Rahmen des Förderprogramms des Bundesfamilienministeriums "Demokratie Leben". Oberbürgermeister Kurt Seggewiß lobte das Programm. Für die gastgebende VHS eröffnete Fachbereichsleiter Leo Dietrich die Konferenz.